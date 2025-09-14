Укр Рус
14 сентября, 00:23
По меньшей мере 10 взрывов слышали на Киевщине: там может гореть нефтегазовая база

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Киевской области около 23:30 прогремели взрывы.
  • Телеграм-каналы сообщают о пожаре на нефтегазовой базе возле Василькова.

Незадолго до полуночи на Киевщине было громко. В то же время в регионе воздушную тревогу не объявляли.

Около 23:30 в Киевской области слышали взрывы. Через несколько минут они прогремели снова, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Местные телеграмм-каналы пишут о том, что было по меньшей мере 10 взрывов. На месте инцидента вспыхнул пожар. Предварительно, неподалеку от Василькова взорвалась нефтегазовая база. Горят цистерны с топливом. В сети отмечают, что на месте уже работают спасатели.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Тем временем телеграмм-каналы распространяют видео взрывов и пожара в Киевской области.

24 Канал обратился за комментарием в ГСЧС, но информацию там пока не предоставляют.

Что известно о последних случаях пожаров в Украине?

  • В Днепре днем 5 сентября вспыхнул масштабный пожар. Местные жители слышали взрыв перед тем, как произошло возгорание. Вероятно, загорелся склад на территории бывшего комбайнового завода.
  • В субботу, 6 сентября, в Киеве произошел пожар на фабрике Roshen. Прошло без пострадавших.
  • 11 сентября в Чернигове был пожар на предприятии. Туда попал вражеский беспилотник.