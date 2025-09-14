Щонайменше 10 вибухів чули на Київщині: там може горіти нафтогазова база
- У Київській області близько 23:30 пролунали вибухи.
- Телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтогазовій базі біля Василькова.
Незадовго до опівночі на Київщині було гучно. Водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
Близько 23:30 у Київській області чули вибухи. За кілька хвилин вони прогриміли знову, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Київській області?
Місцеві телеграм-канали пишуть про те, що було щонайменше 10 вибухів. На місці інциденту спалахнула пожежа. Попередньо, неподалік від Василькова вибухнула нафтогазова база. Горять цистерни з паливом. У мережі зазначають, що на місці вже працюють рятувальники.
Офіційної інформації про подію наразі немає.
Тим часом телеграм-канали поширюють відео вибухів та пожежі на Київщині.
24 Канал звернувся по коментар до ДСНС, але інформацію там наразі не надають.
Що відомо про останні випадки пожеж в Україні?
- У Дніпрі вдень 5 вересня спалахнула масштабна пожежа. Місцеві мешканці чули вибух перед тим, як сталося загоряння. Ймовірно, загорівся склад на території колишнього комбайнового заводу.
- У суботу, 6 вересня, у Києві сталася пожежа на фабриці Roshen. Минулося без постраждалих.
- 11 вересня у Чернігові була пожежа на підприємстві. Туди влучив ворожий безпілотник.