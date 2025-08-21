В Крыму ночь с 20 на 21 августа была неспокойной. Местные слышали взрывы, которые, вероятно, возникли в результате атаки на российские военные части.

Минобороны России заявило о 4 уничтоженных беспилотниках в районе аннексированного Крыма 21 августа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на талеграм-канал Exilenova+ и пропагандистские СМИ.

Смотрите также Нарушена логистика россиян: в Крыму ССО ударили по вражескому поезду с горючим

Что известно о взрывах в Крыму?

В ночь на 21 августа в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы, сопровождавшиеся масштабными пожарами. Местные жители сообщили о вероятной атаке украинских беспилотников, которые поразили воинскую часть №95408 Черноморского флота России, где сейчас базируется Главное разведывательное управление врага.

Согласно спутниковым данным, на территории этой части зафиксирован активный пожар, который якобы не был полностью ликвидирован по состоянию на утро.



Спутниковые снимки, на которых обозначено возникновение пожара на территории воинской части / Фото Exilenova+

Вероятно, еще одним объектом удара стал аэродром "Херсонес", который используют россияне для базирования вертолетов и запусков БпЛА, несмотря на официальный статус "законсервированного".

В то же время оккупационные власти Севастополя утверждают, что взрывы и пожары были результатом "учений" Черноморского флота совместно с экстренными службами. По их словам, эти "учения по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в боевых условиях" не анонсировались заранее "по понятным причинам".



Кадры пожара на военном объекте в Крыму / Фото Exilenova+

Однако местные жители в соцсетях выражают возмущение, обвиняя власть в сокрытии реальных атак, и делятся фото и видео дыма и огня.

Какие другие российские военные объекты подверглись атаке ночью 21 августа?