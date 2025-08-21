У Криму ніч з 20 на 21 серпня була неспокійною. Місцеві чули вибухи, що, ймовірно, виникли внаслідок атаки на російські військові частини.

Міноборони Росії заявило про 4 знищені безпілотники в районі анексованого Криму 21 серпня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на талеграм-канал Exilenova+ і пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про вибухи в Криму?

У ніч на 21 серпня в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи, що супроводжувалися масштабними пожежами. Місцеві жителі повідомили про ймовірну атаку українських безпілотників, які вразили військову частину №95408 Чорноморського флоту Росії, де наразі базується Головне розвідувальне управління ворога.

Згідно із супутниковими даними, на території цієї частини зафіксовано активну пожежу, яка нібито не була повністю ліквідована станом на ранок.



Супутникові знімки, на яких позначено виникнення пожежі на території військової частини / Фото Exilenova+

Імовірно, ще одним об'єктом удару став аеродром "Херсонес", який використовують росіяни для базування гвинтокрилів і запусків БпЛА, попри офіційний статус "законсервованого".

Водночас окупаційна влада Севастополя стверджує, що вибухи та пожежі були результатом "навчань" Чорноморського флоту спільно з екстреними службами. За їхніми словами, ці "навчання з гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій у бойових умовах" не анонсувалися заздалегідь "зі зрозумілих причин".



Кадри пожежі на військовому об'єкті в Криму / Фото Exilenova+

Проте місцеві жителі у соцмережах висловлюють обурення, звинувачуючи владу в приховуванні реальних атак, і діляться фото та відео диму й вогню.

Які інші російські військові об'єкти зазнали атаки вночі 21 серпня?