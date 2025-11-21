Дроны атаковали Саки в Крыму: под ударом, вероятно, ТЭЦ и аэродром

Дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная ТЭЦ.

Российская ПВО пыталась отразить атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на Саки?

В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки во временно оккупированном Крыму. Его атаковали дроны.

Под прицелом, вероятно была местная ТЭЦ. У многих жителей района исчезло отопление.

Дроны атаковали Сакскую ТЭЦ: смотрите видео

Местные сообщали о серии взрывов и ярких вспышек в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Недавно дроны уже атаковали Саки