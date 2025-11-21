Дроны атаковали Саки в Крыму: под ударом, вероятно, ТЭЦ и аэродром
- Дроны атаковали город Саки во временно оккупированном Крыму, под прицелом была местная ТЭЦ.
- Жители района сообщали о взрывах и вспышках в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная ТЭЦ.
Российская ПВО пыталась отразить атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об атаке на Саки?
В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки во временно оккупированном Крыму. Его атаковали дроны.
Под прицелом, вероятно была местная ТЭЦ. У многих жителей района исчезло отопление.
Местные сообщали о серии взрывов и ярких вспышек в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
Недавно дроны уже атаковали Саки
19 ноября в Крыму сообщали о массированной атаке дронов или даже ракет. Серия взрывов раздавалась в Сакском районе, под атакой мог быть аэродром "Гвардейское" или местная нефтебаза.
Также под атакой был аэродром "Саки", россияне пытались отражать атаку с помощью истребителей, но не совсем удачно. Перекрывали также Крымский мост.
Силы обороны Украины ранее нанесли удары по Сакской ТЭЦ. Аналитики поделились снимком, на котором видно существенные повреждения части главного здания на территории энергетического объекта во временно оккупированном Крыму.