Дроны атаковали Саки в Крыму: под ударом, вероятно, ТЭЦ и аэродром
21 ноября, 06:45
Дроны атаковали Саки в Крыму: под ударом, вероятно, ТЭЦ и аэродром

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Дроны атаковали город Саки во временно оккупированном Крыму, под прицелом была местная ТЭЦ.
  • Жители района сообщали о взрывах и вспышках в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная ТЭЦ.

Российская ПВО пыталась отразить атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно об атаке на Саки?

В ночь на 21 ноября под ударом оказался город Саки во временно оккупированном Крыму. Его атаковали дроны.

Под прицелом, вероятно была местная ТЭЦ. У многих жителей района исчезло отопление.

Дроны атаковали Сакскую ТЭЦ: смотрите видео

Местные сообщали о серии взрывов и ярких вспышек в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Недавно дроны уже атаковали Саки

  • 19 ноября в Крыму сообщали о массированной атаке дронов или даже ракет. Серия взрывов раздавалась в Сакском районе, под атакой мог быть аэродром "Гвардейское" или местная нефтебаза.

  • Также под атакой был аэродром "Саки", россияне пытались отражать атаку с помощью истребителей, но не совсем удачно. Перекрывали также Крымский мост.

  • Силы обороны Украины ранее нанесли удары по Сакской ТЭЦ. Аналитики поделились снимком, на котором видно существенные повреждения части главного здания на территории энергетического объекта во временно оккупированном Крыму.