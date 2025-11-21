Дрони атакували Саки у Криму: під ударом, ймовірно, ТЕЦ і аеродром

Дрони атакували Саки у тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева ТЕЦ.

Російська ППО намагалася відбити атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Саки?

В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.

Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. У багатьох жителів району зникло опалення.

Дрони атакували Сакську ТЕЦ: дивіться відео

Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Нещодавно дрони вже атакували Саки