Укр Рус
24 Канал Новини України Дрони атакували Саки у Криму: під ударом, ймовірно, ТЕЦ і аеродром
21 листопада, 06:45
2

Дрони атакували Саки у Криму: під ударом, ймовірно, ТЕЦ і аеродром

Сергій Попович
Основні тези
  • Дрони атакували місто Саки у тимчасово окупованому Криму, під прицілом була місцева ТЕЦ.
  • Жителі району повідомляли про вибухи та спалахи в районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Дрони атакували Саки у тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева ТЕЦ.

Російська ППО намагалася відбити атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Дивіться також ЗСУ уразили НПЗ "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У" та військовий ешелон росіян 

Що відомо про атаку на Саки?

В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.

Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. У багатьох жителів району зникло опалення.

Дрони атакували Сакську ТЕЦ: дивіться відео

Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Нещодавно дрони вже атакували Саки

  • 19 листопада у Криму повідомляли про масовану атаку дронів або навіть ракет. Серія вибухів лунала у Сакському районі, під атакою міг бути аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.

  • Також під атакою був аеродром "Саки", росіяни намагалися відбивати атаку за допомогою винищувачів, але не зовсім вдало. Перекривали також Кримський міст.

  • Сили оборони України раніше завдали ударів по Сакській ТЕЦ. Аналітики поділилися знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об’єкта в тимчасово окупованому Криму.