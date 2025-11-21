Дрони атакували Саки у Криму: під ударом, ймовірно, ТЕЦ і аеродром
Російська ППО намагалася відбити атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про атаку на Саки?
В ніч на 21 листопада під ударом опинилося місто Саки у тимчасово окупованому Криму. Його атакували дрони.
Під прицілом, ймовірно була місцева ТЕЦ. У багатьох жителів району зникло опалення.
Дрони атакували Сакську ТЕЦ: дивіться відео
Місцеві повідомляли про серію вибухів та яскравих спалахів у районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці.
Нещодавно дрони вже атакували Саки
19 листопада у Криму повідомляли про масовану атаку дронів або навіть ракет. Серія вибухів лунала у Сакському районі, під атакою міг бути аеродром "Гвардійське" або тамтешня нафтобаза.
Також під атакою був аеродром "Саки", росіяни намагалися відбивати атаку за допомогою винищувачів, але не зовсім вдало. Перекривали також Кримський міст.
Сили оборони України раніше завдали ударів по Сакській ТЕЦ. Аналітики поділилися знімком, на якому видно суттєві пошкодження частини головної будівлі на території енергетичного об’єкта в тимчасово окупованому Криму.