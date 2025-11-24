Укр Рус
24 ноября, 21:42
3

Крым массированно атакуют дроны: возле военного аэродрома сильные взрывы

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Крыму 24 ноября прогремели мощные взрывы.
  • В частности, неспокойно было в районе аэродрома "Кача" и Севастополя.

Вечером 24 ноября в Крыму стало шумно из-за атаки БпЛА. В Севастополе и районе аэродрома "Кача" вечером была слышна серия мощных взрывов.

Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

К теме "Работа будет продолжаться": в ВСУ рассказали, какие российские объекты в оккупированном Крыму под прицелом

Что известно об атаке на Крым?

По сообщениям местных в соцсетях, первые два взрыва прогремели в районе аэродрома "Кача" в 22:18 и 22:20. Еще один сильный взрыв произошел в Севастополе в 22:25.

Пользователи также отмечают, что работы российской противовоздушной обороны во время инцидента не было слышно.

Обстоятельства событий пока уточняются.

Традиционно, россияне начали жаловаться, что Украина якобы запустила более 100 беспилотников в сторону Крыма и Севастополя.

Каковы последствия предыдущих атак на Крым?

  • Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на днях подразделение ГУР провело успешную операцию против вражеских радиотехнических объектов в Крыму, в частности уничтожило РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" и другие локаторы радиотехнических войск противника.

  • Кроме того, во время операции особое внимание уделялось противокорабельным вертолетам, которые представляли значительную угрозу украинским войскам.

  • Вечером 22 ноября дроны атаковали аэродромы на оккупированном Крымском полуострове, где размещены истребители Су-27 и хранятся "Шахеды". Так, взрывы слышали в Новофедоровке, Гвардейском, Октябрьском, а также в Севастополе и на нефтебазе.

  • Также недавно дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная тепловая электростанция. У многих жителей района в результате удара пропало отопление. 