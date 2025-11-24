Крым массированно атакуют дроны: возле военного аэродрома сильные взрывы
- В Крыму 24 ноября прогремели мощные взрывы.
- В частности, неспокойно было в районе аэродрома "Кача" и Севастополя.
Вечером 24 ноября в Крыму стало шумно из-за атаки БпЛА. В Севастополе и районе аэродрома "Кача" вечером была слышна серия мощных взрывов.
Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
К теме "Работа будет продолжаться": в ВСУ рассказали, какие российские объекты в оккупированном Крыму под прицелом
Что известно об атаке на Крым?
По сообщениям местных в соцсетях, первые два взрыва прогремели в районе аэродрома "Кача" в 22:18 и 22:20. Еще один сильный взрыв произошел в Севастополе в 22:25.
Пользователи также отмечают, что работы российской противовоздушной обороны во время инцидента не было слышно.
Обстоятельства событий пока уточняются.
Традиционно, россияне начали жаловаться, что Украина якобы запустила более 100 беспилотников в сторону Крыма и Севастополя.
К слову, оперативно о главных новостях Украины, событиях российско-украинской войны и ключевых заявлениях международных лидеров читайте в нашем телеграм-канале.
Каковы последствия предыдущих атак на Крым?
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на днях подразделение ГУР провело успешную операцию против вражеских радиотехнических объектов в Крыму, в частности уничтожило РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" и другие локаторы радиотехнических войск противника.
Кроме того, во время операции особое внимание уделялось противокорабельным вертолетам, которые представляли значительную угрозу украинским войскам.
Вечером 22 ноября дроны атаковали аэродромы на оккупированном Крымском полуострове, где размещены истребители Су-27 и хранятся "Шахеды". Так, взрывы слышали в Новофедоровке, Гвардейском, Октябрьском, а также в Севастополе и на нефтебазе.
Также недавно дроны атаковали Саки во временно оккупированном Крыму. Под прицелом была местная тепловая электростанция. У многих жителей района в результате удара пропало отопление.