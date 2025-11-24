Крым массированно атакуют дроны: возле военного аэродрома сильные взрывы

Вечером 24 ноября в Крыму стало шумно из-за атаки БпЛА. В Севастополе и районе аэродрома "Кача" вечером была слышна серия мощных взрывов.

Что известно об атаке на Крым?

По сообщениям местных в соцсетях, первые два взрыва прогремели в районе аэродрома "Кача" в 22:18 и 22:20. Еще один сильный взрыв произошел в Севастополе в 22:25.

Пользователи также отмечают, что работы российской противовоздушной обороны во время инцидента не было слышно.

Обстоятельства событий пока уточняются.

Традиционно, россияне начали жаловаться, что Украина якобы запустила более 100 беспилотников в сторону Крыма и Севастополя.

