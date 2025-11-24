Укр Рус
Крим масовано атакують дрони: біля військового аеродрому сильні вибухи
24 листопада, 21:42
Крим масовано атакують дрони: біля військового аеродрому сильні вибухи

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Криму 24 листопада пролунали потужні вибухи.
  • Зокрема, неспокійно було в районі аеродрому "Кача" та Севастополі.

Ввечері 24 листопада в Криму стало гучно через атаку БпЛА. У Севастополі та районі аеродрому "Кача" ввечері було чути серію потужних вибухів.

Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

До теми "Робота триватиме": у ЗСУ розповіли, які російські об'єкти в окупованому Криму під прицілом 

Що відомо про атаку на Крим?

За повідомленнями місцевих у соцмережах, перші два вибухи пролунали у районі аеродрому "Кача" о 22:18 та 22:20. Ще один сильний вибух стався в Севастополі о 22:25.

Користувачі також зазначають, що роботи російської протиповітряної оборони під час інциденту не було чутно.

Обставини подій поки що уточнюються.

Традиційно, росіяни почали скаржитися, буцімто Україна запустила понад 100 безпілотників у бік Криму та Севастополя.

Які наслідки попередніх атак на Крим?

  • Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що днями підрозділ ГУР здійснив успішну операцію проти ворожих радіотехнічних об'єктів у Криму, зокрема, знищив РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" та інші локатори радіотехнічних військ противника.

  • Окрім того, під час операції особлива увага приділялася протикорабельним гелікоптерам, які становили значну загрозу українським військам. 

  • Увечері 22 листопада дрони атакували аеродроми на окупованому Кримському півострові, де розміщені винищувачі Су-27 та зберігаються "Шахеди". Так, вибухи чули у Новофедорівці, Гвардійському, Октябрському, а також у Севастополі та нафтобазі. 

  • Також нещодавно дрони атакували Саки в тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева теплова електростанція. У багатьох жителів району внаслідок удару зникло опалення. 