Крим масовано атакують дрони: біля військового аеродрому сильні вибухи
- У Криму 24 листопада пролунали потужні вибухи.
- Зокрема, неспокійно було в районі аеродрому "Кача" та Севастополі.
Ввечері 24 листопада в Криму стало гучно через атаку БпЛА. У Севастополі та районі аеродрому "Кача" ввечері було чути серію потужних вибухів.
Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
До теми "Робота триватиме": у ЗСУ розповіли, які російські об'єкти в окупованому Криму під прицілом
Що відомо про атаку на Крим?
За повідомленнями місцевих у соцмережах, перші два вибухи пролунали у районі аеродрому "Кача" о 22:18 та 22:20. Ще один сильний вибух стався в Севастополі о 22:25.
Користувачі також зазначають, що роботи російської протиповітряної оборони під час інциденту не було чутно.
Обставини подій поки що уточнюються.
Традиційно, росіяни почали скаржитися, буцімто Україна запустила понад 100 безпілотників у бік Криму та Севастополя.
До слова, оперативно про головні новини України, події російсько-української війни та ключові заяви міжнародних лідерів читайте в нашому телеграм-каналі.
Які наслідки попередніх атак на Крим?
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що днями підрозділ ГУР здійснив успішну операцію проти ворожих радіотехнічних об'єктів у Криму, зокрема, знищив РЛС "Небо-У", "Небо-СВ" та інші локатори радіотехнічних військ противника.
Окрім того, під час операції особлива увага приділялася протикорабельним гелікоптерам, які становили значну загрозу українським військам.
Увечері 22 листопада дрони атакували аеродроми на окупованому Кримському півострові, де розміщені винищувачі Су-27 та зберігаються "Шахеди". Так, вибухи чули у Новофедорівці, Гвардійському, Октябрському, а також у Севастополі та нафтобазі.
Також нещодавно дрони атакували Саки в тимчасово окупованому Криму. Під прицілом була місцева теплова електростанція. У багатьох жителів району внаслідок удару зникло опалення.