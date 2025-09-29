Днем 29 сентября в Крыму неожиданно вспыхнул "хлопок". Российские СМИ сообщают о попадании дрона по нефтебазе в Феодосии.

Местные телеграмм-каналы распространяют кадры из Феодосии, над которой поднимаются огромные столбы дыма, передает 24 Канал.

Смотрите также Прокладываем серьезную "трассу": авиаэксперт назвал самые ценные поражения в Крыму

Что известно об ударе по нефтебазе в Феодосии?

Днем на оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Позже в сети начали появляться сообщения о поражении нефтебазы.

Сейчас официальной информации о прилете по нефтебазе нет.

Что-то очень сильно дымится в Феодосии: смотрите видео

Нефтебаза пылает в Феодосии / Фото соцсети

Какими были последние удары по Крыму?