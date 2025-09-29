Укр Рус
29 вересня, 15:15
2

У мережі пишуть про приліт по нафтобазі у Феодосії: над містом стоїть густий дим

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Російські телеграм-канали повідомили про влучання дрона по нафтобазі у Феодосії.
  • Офіційної інформації щодо ураження нафтобази наразі немає.

Вдень 29 вересня у Криму несподівано спалахнула "бавовна". Російські ЗМІ повідомляють про влучання дрона по нафтобазі у Феодосії.

Місцеві телеграм-канали поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії?

Вдень на окупованому півострові оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Пізніше у мережі почали з'являтися повідомлення про ураження нафтобази. 

Наразі офіційної інформації щодо прильоту по нафтобазі немає. 

Щось дуже сильно димиться у Феодосії: дивіться відео

Нафтобаза палає у Феодосії / Фото соцмережі

