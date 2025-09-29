Вдень 29 вересня у Криму несподівано спалахнула "бавовна". Російські ЗМІ повідомляють про влучання дрона по нафтобазі у Феодосії.

Місцеві телеграм-канали поширюють кадри з Феодосії, над якою здіймаються велетенські стовпи диму, передає 24 Канал. Дивіться також Прокладаємо серйозну "трасу": авіаексперт назвав найцінніші ураження в Криму Що відомо про удар по нафтобазі у Феодосії? Вдень на окупованому півострові оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Пізніше у мережі почали з'являтися повідомлення про ураження нафтобази. Наразі офіційної інформації щодо прильоту по нафтобазі немає. Щось дуже сильно димиться у Феодосії: дивіться відео Нафтобаза палає у Феодосії / Фото соцмережі Якими були останні удари по Криму? Нещодавно українські спецпризначенці у Криму знищили два російських транспортних літаки Ан-26 та берегові радіолокаційні станції.

21 вересня, за даними ЗМІ, безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку. Ще один дрон вибухнув і пошкодив ЗРГК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району. Також дві ракети "Нептун" атакували позиції 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району. Пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні.

ВМС України успішно вдарили по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту Росії на території 184 науково-дослідної експериментальної бази в Севастополі.