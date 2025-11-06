Крым оказался под атакой: там гремели взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе
- В Симферополе, в районе поселка Битумное, горит нефтебаза.
- Вероятно, пылает нефтебаза "Крымнафтосбыт".
Ночь на 6 ноября во временно оккупированном Крыму выдалась неспокойной. Там прогремела серия взрывов и известно, что пылает нефтебаза.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Смотрите также Скоро могут быть хорошие новости из Крыма, – Братчук
Что известно о пожаре на нефтебазе в Крыму?
В телеграмм-канале указали, что пожар наблюдают на нефтебазе в Симферополе, в районе поселка Битумное.
Очевидцы отмечают, что гореть нефтебаза начала около 02:30 ночи. Перед этим они слышали, как пролетали неизвестные дроны.
Предполагают, что горит нефтебаза "Крымнафтосбыт".
В Крыму горит нефтебаза /Фото из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Смотрите также Выгорело почти все: появились качественные спутниковые снимки НПЗ в Феодосии после прилетов
Поражение объектов врага в Крыму: последние новости
В конце октября спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав дроны, атаковали 3 радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.
В тот раз под ударом разведчиков оказались:
РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
РЛС П-18 "Терек";
РЛС 55Ж6У "Небо-У";
десантный катер "БК-16".
Добавим, что 29 октября также сообщалось, что ударные дроны поразили "Панцирь-С2", 2 нефтебазы и 2 РЛС на оккупированном полуострове.