Крым оказался под атакой: там гремели взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе

Ночь на 6 ноября во временно оккупированном Крыму выдалась неспокойной. Там прогремела серия взрывов и известно, что пылает нефтебаза.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

Что известно о пожаре на нефтебазе в Крыму?

В телеграмм-канале указали, что пожар наблюдают на нефтебазе в Симферополе, в районе поселка Битумное.

Очевидцы отмечают, что гореть нефтебаза начала около 02:30 ночи. Перед этим они слышали, как пролетали неизвестные дроны.

Предполагают, что горит нефтебаза "Крымнафтосбыт".



В Крыму горит нефтебаза /Фото из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Поражение объектов врага в Крыму: последние новости

В конце октября спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки", использовав дроны, атаковали 3 радиолокационных станции врага и десантный катер оккупантов во временно оккупированном Крыму.

В тот раз под ударом разведчиков оказались:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

РЛС П-18 "Терек";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

десантный катер "БК-16".

Добавим, что 29 октября также сообщалось, что ударные дроны поразили "Панцирь-С2", 2 нефтебазы и 2 РЛС на оккупированном полуострове.