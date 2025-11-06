Крим опинився під атакою: там гриміли вибухи та спалахнула пожежа на нафтобазі

Ніч проти 6 листопада в тимчасово окупованому Криму видалася неспокійною. Там прогриміла серія вибухів і відомо, що палає нафтобаза.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

Дивіться також Скоро можуть бути гарні новини з Криму, – Братчук

Що відомо про пожежу на нафтобазі в Криму?

В телеграм-каналі вказали, що пожежу спостерігають на нафтобазі у Сімферополі, в районі селища Бітумне.

Очевидці зазначають, що горіти нафтобаза почала близько о 02:30 ночі. Перед цим вони чули, як пролітали невідомі дрони.

Припускають, що горить нафтобаза "Кримнафтозбут".



В Криму горить нафтобаза /Фото з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Дивіться також Вигоріло майже все: з'явилися якісні супутникові знімки НПЗ у Феодосії після прильотів

Ураження об'єктів ворога у Криму: останні новини

Наприкінці жовтня спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши дрони, атакували 3 радіолокаційних станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Того разу під ударом розвідників опинилися:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер "БК-16".

Додамо, що 29 жовтня також повідомлялося, що ударні дрони уразили "Панцир-С2", 2 нафтобази та 2 РЛС на окупованому півострові.