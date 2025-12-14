В Крыму могли поразить электрическую подстанцию: какие регионы под угрозой отключений света
- На севере Крыма зафиксирован пожар на подстанции "Джанкой" по данным спутниковой съемки.
- Подстанция используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей.
На севере Крыма могли поразить подстанцию "Джанкой". Пожар зафиксировали по данным спутниковой съемки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".
Что известно о поражении подстанции в Крыму?
Мониторинговая группа зафиксировала пожар на электрической подстанции по данным спутниковой съемки. Речь идет о подстанции "Джанкой", расположенной в оккупированной части Крыма.
Поражение подстанции "Джанкой" / Фото "Крымского ветра"
Аналитики объяснили, что подстанция "Джанкой" используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей – по двум ЛЭП на Каховку и Мелитополь. Взрывы в регионе фиксировали около 23:00.
Когда в Крыму было громко в последнее время?
Напомним, что вечером 13 декабря временно оккупированный Крым снова атаковали неизвестные дроны. Местные жители сообщили, что из-за атаки неизвестных дронов громкие звуки раздались в районе Феодосии.
Хаотичная стрельба по БпЛА примерно в 23:54 по местному времени происходила также в районе Гвардейского, где расположен военный аэродром. Громко было и в Саках. В то же время в Джанкойском районе также прогремел взрыв.
Также известно, что вечером 11 декабря на территории оккупированного Крыма слышали взрывы. Украинские дроны могли атаковать аэродром Кача, расположенный в Севастополе. Известно о погибших и раненых оккупантов.