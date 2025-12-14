В Крыму могли поразить электрическую подстанцию: какие регионы под угрозой отключений света

На севере Крыма могли поразить подстанцию "Джанкой". Пожар зафиксировали по данным спутниковой съемки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Смотрите также Метко поймали: летчик-инструктор сказал, как уничтожение Ан-26 ударит по авиации России

Что известно о поражении подстанции в Крыму?

Мониторинговая группа зафиксировала пожар на электрической подстанции по данным спутниковой съемки. Речь идет о подстанции "Джанкой", расположенной в оккупированной части Крыма.

Поражение подстанции "Джанкой" / Фото "Крымского ветра"

Аналитики объяснили, что подстанция "Джанкой" используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей – по двум ЛЭП на Каховку и Мелитополь. Взрывы в регионе фиксировали около 23:00.

Когда в Крыму было громко в последнее время?