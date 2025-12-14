У Криму могли уразити електричну підстанцію: які регіони під загрозою відключень світла
- На півночі Криму зафіксовано пожежу на підстанції "Джанкой" за даними супутникової зйомки.
- Підстанція використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей.
На півночі Криму могли уразити підстанцію "Джанкой". Пожежу зафіксували за даними супутникової зйомки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингову групу "Кримський вітер".
Що відомо про ураження підстанції у Криму?
Моніторингова група зафіксувала пожежу на електричній підстанції за даними супутникової зйомки. Мовиться про підстанцію "Джанкой", що розташована в окупованій частині Криму.
Ураження підстанції "Джанкой" / Фото "Кримського вітру"
Аналітики пояснили, що підстанція "Джанкой" використовується для зв'язку з енергосистемами Херсонської та Запорізької областей – по двох ЛЕП на Каховку та Мелітополь. Вибухи у регіоні фіксували близько 23:00.
Коли в Криму було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що ввечері 13 грудня тимчасово окупований Крим знову атакували невідомі дрони. Місцеві жителі повідомили, що через атаку невідомих дронів гучні звуки пролунали в районі Феодосії.
Хаотична стрільба по БпЛА приблизно о 23:54 за місцевим часом відбувалася також в районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром. Гучно було і в Саках. Водночас в Джанкойському районі також пролунав вибух.
Також відомо, що ввечері 11 грудня на території окупованого Криму чули вибухи. Українські дрони могли атакувати аеродром Кача, що розташований у Севастополі. Відомо про загиблих і поранених окупантів.