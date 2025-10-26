Месть врагу: защитники устроили "хлопок" на энергообъектах в Бердянске и Мелитополе
- Украинские воины успешно атаковали энергообъекты в оккупированных Мелитополе и Бердянске, чтобы оставить врага без электричества.
- В результате удара гражданские не пострадали.
Наши воины нанесли успешные удары по энергетической инфраструктуре на оккупированной части Запорожской области. Военные объекты врага остались обесточены.
Украинские дроны атаковали энергообъекты в Мелитополе и Бердянске Запорожской области. Об этом рассказал командир 422 батальона СБС Николай Колесник, передает 24 Канал.
Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"
Что известно о взрывах в Мелитополе и Бердянске?
Командир объяснил, что целью атаки является обесточивание ряда военных объектов российской армии. По его словам, в результате удара ни одно гражданское лицо не пострадало.
Также Николай Колесник извинился перед украинцами, которые находятся в оккупации, за определенные неудобства. Военный уточнил, что задача защитников – оставить без электричества радиолокационные станции, средства РЭР, РЭБ, воинские части, места скопления оккупантов.
Как СБС атаковали оккупантов на Запорожье: смотрите видео
Что известно о последних ударах Украины по России?
- В результате атаки дронов 26 октября под Москвой вспыхнула Серпуховская нефтебаза. Кадры пожара с места происшествия распространили в сети.
- Также ночью под ударами беспилотников оказались несколько военных аэродромов оккупантов.
- ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что привело к снижению уровня воды на 100 сантиметров. В результате подтопления российские войска в Волчанске оказались отрезанными от основных сил.