Помста ворогу: захисники влаштували "бавовну" на енергооб'єктах у Бердянську і Мелітополі
- Українські воїни успішно атакували енергооб'єкти в окупованих Мелітополі та Бердянську, аби залишити ворога без електрики.
- Внаслідок удару цивільні не постраждали.
Наші воїни завдали успішних ударів по енергетичній інфраструктурі на окупованій частині Запорізької області. Військові об'єкти ворога залишилися знеструмлені.
Українські дрони атакували енергооб'єкти у Мелітополі та Бердянську Запорізької області. Про це розповів командир 422 батальйону СБС Микола Колесник, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Мелітополі та Бердянську?
Командир пояснив, що ціллю атаки є знеструмлення низки військових об'єктів російської армії. За його словами, внаслідок удару жодна цивільна особа не постраждала.
Також Микола Колесник вибачився перед українцями, які перебувають в окупації, за певні незручності. Військовий уточнив, що завдання захисників – залишити без електрики радіолокаційні станції, засоби РЕР, РЕБ, військові частини, місця скупчення окупантів.
Як СБС атакували окупантів на Запоріжжі: дивіться відео
Що відомо про останні удари України по Росії?
- Внаслідок атаки дронів 26 жовтня під Москвою спалахнула Серпуховська нафтобаза. Кадри пожежі з місця події поширили у мережі.
- Також уночі під ударами безпілотників опинилися кілька військових аеродромів окупантів.
- ЗСУ завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища, що призвело до зниження рівня води на 100 сантиметрів. Внаслідок підтоплення російські війська у Вовчанську опинилися відрізаними від основних сил.