Помста ворогу: захисники влаштували "бавовну" на енергооб'єктах у Бердянську і Мелітополі

Наші воїни завдали успішних ударів по енергетичній інфраструктурі на окупованій частині Запорізької області. Військові об'єкти ворога залишилися знеструмлені.

Українські дрони атакували енергооб'єкти у Мелітополі та Бердянську Запорізької області. Про це розповів командир 422 батальйону СБС Микола Колесник, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Мелітополі та Бердянську?

Командир пояснив, що ціллю атаки є знеструмлення низки військових об'єктів російської армії. За його словами, внаслідок удару жодна цивільна особа не постраждала.

Також Микола Колесник вибачився перед українцями, які перебувають в окупації, за певні незручності. Військовий уточнив, що завдання захисників – залишити без електрики радіолокаційні станції, засоби РЕР, РЕБ, військові частини, місця скупчення окупантів.

Як СБС атакували окупантів на Запоріжжі:

