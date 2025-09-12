Укр Рус
12 сентября, 13:56
Дроны СБУ поразили крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов.
  • Были поражены порт Приморск и ряд нефтеперекачивающих станций.

Ночью 12 сентября более 200 дронов атаковали Россию. В частности, под ударом оказался Приморск – город в Ленинградской области. Там беспилотники поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море. Он является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, Приморск – это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти стоимостью примерно 15 миллиардов долларов.

Какие последствия атаки СБУ на Ленинградскую область?

На одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составлять до 41 миллиона долларов.

Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций оккупантов – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора,
– отметили в СБУ.

Атака на Приморск: смотрите видео

Что известно об атаке беспилотников на Россию?

  • Губернатор Ленинградской области подтвердил пожар на одном из судов в порту Приморска. Также он заявил о возгорании насосной станции.
  • Минобороны России заявило, что над территорией страны якобы сбили 221 беспилотник. Из них – 28 – над Ленинградской областью. В регионе из-за атаки дронов закрывали аэропорт Пулково.
  • О взрывах сообщали жители Смоленска. Предварительно, там поражена нефтебаза "Кардымово".
  • Громко также было в Луганской и Ростовской областях.