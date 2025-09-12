Ночью 12 сентября более 200 дронов атаковали Россию. В частности, под ударом оказался Приморск – город в Ленинградской области. Там беспилотники поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море. Он является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, Приморск – это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти стоимостью примерно 15 миллиардов долларов.

Смотрите также Путин мог застать ночную атаку беспилотниками в Сочи, – росСМИ

Какие последствия атаки СБУ на Ленинградскую область?

На одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составлять до 41 миллиона долларов.

Также был поражен ряд нефтеперекачивающих станций оккупантов – "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора,

– отметили в СБУ.

Атака на Приморск: смотрите видео

Что известно об атаке беспилотников на Россию?