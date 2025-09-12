Уночі 12 вересня понад 200 дронів атакували Росію. Зокрема, під ударом опинився Приморськ – місто у Ленінградській області. Там безпілотники уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі. Він є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, Приморськ – це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти вартістю приблизно 15 мільярдів доларів.

Які наслідки атаки СБУ на Ленінградську область?

На одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету Росії від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.

Також було уражено низку нафтоперекачувальних станцій окупантів – "НПС-3", НПС "Андреаполь" і "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора,

– наголосили в СБУ.

Що відомо про атаку безпілотників на Росію?