В Волгограде ночью дроны атаковали НПЗ: вспыхнул пожар, россияне устроили истерику
- В ночь на 15 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.
- Местные жители в сети подтвердили атаку.
- На территории предприятия начался пожар.
В ночь на среду, 15 октября, Волгоград, что в России, был под атакой. Местные жители в сети заявляли о попадании в нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Что известно об атаке на Волгоград?
Ночью 15 октября в Волгоградской области России прогремела серия взрывов. Дроны ударили по НПЗ в Красноармейском районе. В результате атаки на территории предприятия начался пожар.
Местные жители в сети сами фактически подтвердили, что БпЛА достигли своей цели и атаковали НПЗ.
Так, россияне в сети устроили истерику из-за взрывов и пожаловались на дефицит бензина.
Россияне обсуждают атаку на НПЗ / Скриншот из телеграм канала "Крымский ветер"
Россияне жалуются на дефицит топлива / Скриншот из телеграмм канала "Крымский ветер"
Губернатор российского региона в традиционной манере утверждает, что "атака БпЛА отбита". По его словам, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены 4 частных домовладения.
В то же время пожар на территории НПЗ чиновник комментировать не стал.
Пожар на НПЗ в Волгограде: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
В ночь на 14 октября в России зафиксировали беспилотники. Указывалось, что атаку якобы "отбили", однако из-за падения обломков было повреждено Арзамасская подстанция.
Ночью 13 октября дроны атаковали Астраханскую, Ростовскую область, Республику Калмыкия и не только. Оккупанты заявляли, что их ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 103 дрона.
День перед этим жители Брянщины сообщили о взрывах в области. Утверждалось, что под атаку попала местная электроподстанция