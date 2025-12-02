Вспыхнул масштабный пожар, горят резервуары: в Орловской области дроны атаковали нефтебазу
- В Ливнах Орловской области ночью 2 декабря раздавались взрывы.
- В сети пишут, что была атакована нефтебаза, что привело к пожару.
Ночь на 2 декабря выдалась неспокойной для Орловской области, что в России. Там жаловались на атаку дронами.
В сети пишут, что в регионе атаковали нефтебазу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно об ударе по нефтебазе в Орловской области?
В Ливнах Орловской области ночью 2 декабря слышали взрывы. Вследствие этого была атакована нефтебаза, о чем писали в телеграм-канале Exilenova+.
Местные власти вскоре прокомментировали возгорание на нефтебазе. Так, губернатор подтвердил пожар "на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе".
Местные сообщают, что горит по меньшей мере 2 резервуара на нефтебазе.
В Ливнах локализуется нефтебаза "Орелнефтепродукт". Ранее ее уже атаковали дроны 24 января этого года.
Пожар на нефтебазе в Орловской области: смотрите видео
К слову, утром в паблике информировали, что и в Новомихайловском, в Туапсинском районе, местные говорили о взрывах и пролетах беспилотников.
В Новомихайловском жалуются на дроны: смотрите видео
Взрывы в России: последние новости
В 2 областях России на днях были взрывы на железной дороге. Как сообщили источники 24 Канала в разведке, один из взрывов прогремел днем 20 ноября на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги в населенном пункте Барышово Новосибирской области. Взрыв разрушил железнодорожное полотно, из-за чего грузовые поезда не могут проехать, а снабжение врага нарушено.
Еще один взрыв произошел через несколько дней, в частности, 28 ноября, в городе Унеча Брянской области. В результате взрыва уничтожено по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами, а также повреждено железнодорожное полотно.
Также в конце ноября в Таганроге, что на Ростовщине в России, были поражены мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Там проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50. На заводе вспыхнул пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95.
Силы обороны также в очередной раз ударили по НПЗ "Афипский" в Краснодарском крае, который задействован в обеспечении российской армии. В районе цели гремели взрывы и загорелся пожар на объекте.