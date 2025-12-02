Вспыхнул масштабный пожар, горят резервуары: в Орловской области дроны атаковали нефтебазу

Ночь на 2 декабря выдалась неспокойной для Орловской области, что в России. Там жаловались на атаку дронами.

В сети пишут, что в регионе атаковали нефтебазу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Смотрите также Дроны атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани и промпредприятие в Новошахтинске

Что известно об ударе по нефтебазе в Орловской области?

В Ливнах Орловской области ночью 2 декабря слышали взрывы. Вследствие этого была атакована нефтебаза, о чем писали в телеграм-канале Exilenova+.

Местные власти вскоре прокомментировали возгорание на нефтебазе. Так, губернатор подтвердил пожар "на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе".

Местные сообщают, что горит по меньшей мере 2 резервуара на нефтебазе.

В Ливнах локализуется нефтебаза "Орелнефтепродукт". Ранее ее уже атаковали дроны 24 января этого года.

Пожар на нефтебазе в Орловской области: смотрите видео

К слову, утром в паблике информировали, что и в Новомихайловском, в Туапсинском районе, местные говорили о взрывах и пролетах беспилотников.

В Новомихайловском жалуются на дроны: смотрите видео

Взрывы в России: последние новости