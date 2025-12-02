Спалахнула масштабна пожежа, горять резервуари: в Орловській області дрони атакували нафтобазу
- У Лівнах Орловської області вночі 2 грудня лунали вибухи.
- В мережі пишуть, що було атаковано нафтобазу, що призвело до пожежі.
Ніч проти 2 грудня видалася неспокійною для Орловської області, що в Росії. Там бідкалися на атаку дронами.
В мережі пишуть, що в регіоні атакували нафтобазу. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про удар по нафтобазі в Орловській області?
У Лівнах Орловської області вночі 2 грудня чули вибухи. Внаслідок цього було атаковано нафтобазу, про що писали в телеграм-каналі Exilenova+.
Місцева влада невдовзі прокоментувала займання на нафтобазі. Так, губернатор підтвердив пожежу "на об'єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі".
Місцеві повідомляють, що горить щонайменше 2 резервуари на нафтобазі.
У Лівнах локалізується нафтобаза "Орелнафтопродукт". Раніше її вже атакували дрони 24 січня цього року.
Пожежа на нафтобазі в Орловській області: дивіться відео
До слова, зранку в пабліку інформували, що і в Новомихайлівському, в Туапсинському районі, місцеві говорили про вибухи та прольоти безпілотників.
В Новомихайлівському бідкаються на дрони: дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
У 2 областях Росії днями були вибухи на залізниці. Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, один із вибухів прогримів вдень 20 листопада на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці в населеному пункті Баришово Новосибірської області. Вибух зруйнував залізничне полотно, через що вантажні потяги не можуть проїхати, а постачання ворога порушено.
Ще один вибух трапився через декілька днів, зокрема, 28 листопада, в місті Унеча Брянської області. Внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а також пошкоджено залізничне полотно.
Також наприкінці листопада в Таганрозі, що на Ростовщині у Росії, були уражені потужності авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва". Там проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. На заводі спалахнула пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.
Сили оборони також вкотре вдарили по НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї, який задіяний у забезпеченні російської армії. В районі цілі гриміли вибухи та загорілася пожежа на об’єкті.