Прогремело много мощных взрывов: дроны массированно атаковали российскую Ростовскую область
- Ростовская область в ночь на 21 октября подверглась атаке дронов.
- В регионе прогремел ряд сильных взрывов.
Ночь на 21 октября выдалась для россиян неспокойной. В частности, жалуются на атаку дронов в Ростовской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и росСМИ.
Что известно о взрывах в Ростовской области?
С вечера 20 октября российские паблики писали о движении дронов. Впоследствии в телеграм-канале Exilenova+ сообщили, что Ростовщина оказалась под массированной атакой БпЛА, в области было слышно очень много взрывов.
Взрыв на Ростовщине: смотрите видео
В частности, в телеграм-каналах писали, что слышен грохот взрывов было к северу от Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска. Указывалось, что "что-то громко взорвалось" над центром Батайска.
Взрывы прогремели в Батайске: смотрите видео
Тем временем некоторые местные жалуются, что дрожат окна.
Отмечалось, что 6 взрывов слышал почти весь Ростов и Аксай. РосСМИ пишут о работе ПВО. К слову, в регионе объявлена дроновая опасность с 8 часов вечера.
Над Ростовщиной поднялся дым: смотрите видео
Телеграмм-канал ASTRA писал, что Батайск Ростовской области оказался под атакой дронов. Пишут, что в городе есть разрушения. В минобороны России заявили, что над регионом за последний час было сбито 10 дронов.
К слову, в российском минобороны отчитывались о работе их "пе-ве-о" не только на Ростовщине. Там указали, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами ПВО якобы было уничтожено 14 дронов:
- 10 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- 3 БпЛА – над территорией Воронежской области,
- 1 БпЛА – над территорией Саратовской области.
Взрывы в России: последние новости
Ночью 19 октября в Оренбургской и Самарской областях России была объявлена угроза атаки беспилотников. Впоследствии в сети писали, что в Оренбурге под удар попал газовый завод, а в Самаре – НПЗ.
Ночь неспокойно прошла в России и 16 октября, в частности в Саратове. Там жаловались на серию взрывов. Сообщалось, что там, вероятно, атакован НПЗ. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Отмечалось, что это предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
В Волгоградской области России 16 октября также сообщили о массированной атаке дронов на энергообъекты. Из-за падения обломков произошел пожар на линии электропередачи. В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание.