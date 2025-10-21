Ночь на 21 октября выдалась для россиян неспокойной. В частности, жалуются на атаку дронов в Ростовской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и росСМИ.

Что известно о взрывах в Ростовской области?

С вечера 20 октября российские паблики писали о движении дронов. Впоследствии в телеграм-канале Exilenova+ сообщили, что Ростовщина оказалась под массированной атакой БпЛА, в области было слышно очень много взрывов.

В частности, в телеграм-каналах писали, что слышен грохот взрывов было к северу от Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска. Указывалось, что "что-то громко взорвалось" над центром Батайска.

Тем временем некоторые местные жалуются, что дрожат окна.

Отмечалось, что 6 взрывов слышал почти весь Ростов и Аксай. РосСМИ пишут о работе ПВО. К слову, в регионе объявлена дроновая опасность с 8 часов вечера.

Телеграмм-канал ASTRA писал, что Батайск Ростовской области оказался под атакой дронов. Пишут, что в городе есть разрушения. В минобороны России заявили, что над регионом за последний час было сбито 10 дронов.

К слову, в российском минобороны отчитывались о работе их "пе-ве-о" не только на Ростовщине. Там указали, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами ПВО якобы было уничтожено 14 дронов:

10 БпЛА – над территорией Ростовской области,

3 БпЛА – над территорией Воронежской области,

1 БпЛА – над территорией Саратовской области.

Взрывы в России: последние новости