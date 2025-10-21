Прогриміло багато потужних вибухів: дрони масовано атакували російську Ростовщину
- Ростовська область в ніч на 21 жовтня зазнала атаки дронів.
- В регіоні пролунала низка сильних вибухів.
Ніч проти 21 жовтня видалася для росіян неспокійною. Зокрема, скаржаться на атаку дронів в Ростовській області.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та росЗМІ.
Що відомо про вибухи в Ростовській області?
З вечора 20 жовтня російські пабліки писали про рух дронів. Згодом в телеграм-каналі Exilenova+ повідомили, що Ростовщина опинилася під масованою атакою БпЛА, в області було чутно дуже багато вибухів.
Вибух на Ростовщині: дивіться відео
Зокрема, в телеграм-каналах писали, що чути гуркіт вибухів було на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська. Вказувалося, що "щось голосно вибухнуло" над центром Батайська.
Вибухи прогриміли в Батайську: дивіться відео
Тим часом деякі місцеві бідкаються, що тремтять вікна.
Зазначалося, що 6 вибухів чув майже весь Ростов та Аксай. РосЗМІ пишуть про роботу ППО. До слова, в регіоні оголошена дронова небезпека з 8 години вечора.
Над Ростовщиною піднявся дим: дивіться відео
Телеграм-канал ASTRA писав, що Батайськ Ростовської області опинився під атакою дронів. Пишуть, що у місті є руйнування. В міноборони Росії заявили, що над регіоном за останню годину було збито 10 дронів.
До слова, в російському міноборони звітували про роботу їхньої "пе-ве-о" не тільки на Ростовщині. Там вказали, що з 20:00 до 23:00 за московським часом засобами ППО нібито було знищено 14 дронів:
- 10 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 3 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 1 БпЛА – над територією Саратовської області.
Вибухи у Росії: останні новини
Вночі 19 жовтня в Оренбурзькій і Самарській областях Росії було оголошено загрозу атаки безпілотників. Згодом в мережі писали, що в Оренбурзі під удар потрапив газовий завод, а в Самарі – НПЗ.
Ніч неспокійно пройшла в Росії і 16 жовтня, зокрема в Саратові. Там скаржилися на серію вибухів. Повідомлялося, що там, ймовірно, атаковано НПЗ. Згодом в Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. Зазначалося, що це підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.
У Волгоградській області Росії 16 жовтня також повідомили про масовану атаку дронів на енергооб'єкти. Через падіння уламків сталася пожежа на лінії електропередачі. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння.