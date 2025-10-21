Ніч проти 21 жовтня видалася для росіян неспокійною. Зокрема, скаржаться на атаку дронів в Ростовській області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та росЗМІ.

Що відомо про вибухи в Ростовській області?

З вечора 20 жовтня російські пабліки писали про рух дронів. Згодом в телеграм-каналі Exilenova+ повідомили, що Ростовщина опинилася під масованою атакою БпЛА, в області було чутно дуже багато вибухів.

Вибух на Ростовщині: дивіться відео

Зокрема, в телеграм-каналах писали, що чути гуркіт вибухів було на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська. Вказувалося, що "щось голосно вибухнуло" над центром Батайська.

Вибухи прогриміли в Батайську: дивіться відео

Тим часом деякі місцеві бідкаються, що тремтять вікна.

Зазначалося, що 6 вибухів чув майже весь Ростов та Аксай. РосЗМІ пишуть про роботу ППО. До слова, в регіоні оголошена дронова небезпека з 8 години вечора.

Над Ростовщиною піднявся дим: дивіться відео

Телеграм-канал ASTRA писав, що Батайськ Ростовської області опинився під атакою дронів. Пишуть, що у місті є руйнування. В міноборони Росії заявили, що над регіоном за останню годину було збито 10 дронів.

До слова, в російському міноборони звітували про роботу їхньої "пе-ве-о" не тільки на Ростовщині. Там вказали, що з 20:00 до 23:00 за московським часом засобами ППО нібито було знищено 14 дронів:

10 БпЛА – над територією Ростовської області,

3 БпЛА – над територією Воронезької області,

1 БпЛА – над територією Саратовської області.

