Под основным ударом была Ростовщина: ночью Россию атаковала почти сотня БПЛА
- В ночь на 24 января Россия подверглась атаке почти сотни украинских беспилотников.
- Больше всего дронов обезвредили над Ростовской областью.
В ночь на 24 января десятки беспилотников направлялись в логово к агрессору, чтобы устроить там "хлопок". В результате от взрывов не могли спать по крайней мере жители по крайней мере 5 областей России.
Утром минобороны России сообщило, что в течение ночи над территорией страны было уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Какие регионы России атаковали дроны?
По словам оккупантов, их ПВО обезвредила:
- 46 БПЛА – над Ростовской областью, ️ ️ ️ ️ ️ ️ БпЛА над Ростовской областью
- 22 БПЛА – над Белгородской областью,
- 3 БПЛА – над оккупированным Крымом,
- 2 БПЛА – над Курской областью,
- по одному дрону – над территориями Воронежской и Брянской областей.
Больше всего досталось Ростовщине. Тамошний губернатор Юрий Слюсар уточнил, что украинские дроны сбивали в таки Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в районах – Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – добавил чиновник.
Напомним, что на территории России периодически что-то очень сильно вспыхивает. Так, в ночь на 22 января Силы обороны ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", расположенному в населенном пункте Волна Краснодарского края. Этот порт считается одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.
Кроме того, украинские военные на постоянной основе атакуют ряд российских объектов на временно оккупированных территориях. Например, недавно в Крыму наши защитники уничтожили 3 радиолокационные станции врага. Склад хранения БпЛА был поражен на Херсонщине, а командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы противника из состава 74 ОМСБр – в Селидово Донецкой области.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- Украинские дальнобойные удары нанесли России потери более чем на 15 миллиардов долларов в 2025 году, поразив 719 целей. Эти удары существенно снизили добычу нефти, что является основным источником финансирования военного бюджета России, который в 2025 году составлял 175 миллиардов долларов.
- Недавно украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".
- Военно-морские силы ВСУ ракетами "Нептун" поразили предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге, повредив цеха сборки беспилотников, производственные помещения и административное здание. Были уничтожены готовые дроны "Молния" и "Орион" и запасные части. Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что удар приостановит производство на несколько недель или месяцев. "Молния" – простой дрон, который несет до 5 килограммов взрывчатки, а при запуске с высоты – даже противотанковую мину. Нарожный подчеркнул, что удар по цеху сборки, где могли быть готовы дроны и комплектующие, серьезно снизил способности врага.