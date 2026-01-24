Под основным ударом была Ростовщина: ночью Россию атаковала почти сотня БПЛА

В ночь на 24 января десятки беспилотников направлялись в логово к агрессору, чтобы устроить там "хлопок". В результате от взрывов не могли спать по крайней мере жители по крайней мере 5 областей России.

Утром минобороны России сообщило, что в течение ночи над территорией страны было уничтожено 75 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Какие регионы России атаковали дроны?

По словам оккупантов, их ПВО обезвредила:

46 БПЛА – над Ростовской областью, ️ ️ ️ ️ ️ ️ БпЛА над Ростовской областью

22 БПЛА – над Белгородской областью,

3 БПЛА – над оккупированным Крымом,

2 БПЛА – над Курской областью,

по одному дрону – над территориями Воронежской и Брянской областей.

Больше всего досталось Ростовщине. Тамошний губернатор Юрий Слюсар уточнил, что украинские дроны сбивали в таки Каменске-Шахтинском и Донецке, а также в районах – Каменском, Матвеево-Курганском, Чертковском.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – добавил чиновник.

Напомним, что на территории России периодически что-то очень сильно вспыхивает. Так, в ночь на 22 января Силы обороны ударили по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", расположенному в населенном пункте Волна Краснодарского края. Этот порт считается одним из крупнейших в Черноморском регионе и обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака.

Кроме того, украинские военные на постоянной основе атакуют ряд российских объектов на временно оккупированных территориях. Например, недавно в Крыму наши защитники уничтожили 3 радиолокационные станции врага. Склад хранения БпЛА был поражен на Херсонщине, а командно-наблюдательный пункт роты 76 ДШД и сосредоточение живой силы противника из состава 74 ОМСБр – в Селидово Донецкой области.

Что известно о последних ударах Украины по России?