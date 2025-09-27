Жаловались на дроны: россияне заявляли об атаке на Волгоград, Ростовскую область и еще 5 регионов
- В Волгограде ночью 27 сентября слышали серию взрывов, вероятно, от атаки дронов.
- Минобороны России заявило о якобы "уничтожении" 55 дронов в разных областях, включая Волгоградскую.
Ночью 27 сентября в некоторых регионах России жаловались на атаки дронов. В частности, серию взрывов слышали в Волгограде.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российский паблик Shot.
Что известно о взрывах в России 27 сентября?
Как пишет российский телеграмм-канал, местные жители сообщают о взрывах около 1:20. В частности, было слышали 5-7 взрывов на окраине Волгограда.
Россияне заявляли, что дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги к одному из местных предприятий.
Вскоре комментарий по ситуации в регионе дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, ночью ппо отразило атаку беспилотников на территорию области.
Добавим, что в Волгограде вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Также на массированную атаку жаловался губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь По его словам, якобы дроны были уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.
Под утро минобороны России отчиталось о работе "пе-ве-о". Там заявили, что в течение прошлой ночи якобы было "перехвачено и уничтожено" 55 дронов:
- 27 БпЛА – над территорией Ростовской области,
- 8 БпЛА – над территорией Брянской области,
- 6 БпЛА – над территорией Астраханской области,
- 6 БпЛА – над территорией Воронежской области,
- 5 БпЛА – над территорией Волгоградской области,
- 2 БпЛА – над территорией Курской области,
- 1 БпЛА – над территорией Белгородской области.
Удары по России: последние новости
В ночь на 24 сентября дроны атаковали НПЗ в Салавате. На объекте вспыхнул пожар. Беспилотники ЦСО "А" СБУ долетели до Башкортостана и поразили "Газпром нефтехим – Салават". Это один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.
Недавно Силы обороны также нанесли поражение по важным объектам в Волгоградской области России, которые задействованы в обеспечении вражеской армии. Огонь тогда охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1". Также поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка".
Было также поражено производство БпЛА в населенном пункте Валуйки, что в Белгородской области России. Тогда фиксировали попадание и пожар.
Добавим, что 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Были повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.