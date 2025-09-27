Скаржилися на дрони: росіяни заявляли про атаку на Волгоград, Ростовщину та ще 5 регіонів
- У Волгограді вночі 27 вересня чули серію вибухів, ймовірно, від атаки дронів.
- Міноборони Росії заявило про нібито "знищення" 55 дронів у різних областях, включаючи Волгоградську.
Вночі 27 вересня в деяких регіонах Росії скаржилися на атаки дронів. Зокрема, серію вибухів чули у Волгограді.
Про це пише 24 Канал з посиланням на російський паблік Shot.
Дивіться також Трамп підтримав атаки у відповідь по енергетиці, – Зеленський
Що відомо про вибухи у Росії 27 вересня?
Як пише російський телеграм-канал, місцеві жителі повідомляють про вибухи близько 1:20. Зокрема, було чули 5−7 вибухів на околиці Волгограда.
Росіяни заявляли, що дрони намагалися пролетіти на низькій висоті вздовж Волги до одного з місцевих підприємств.
Невдовзі коментар щодо ситуації в регіоні дав губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров. За його словами, вночі ППО відбила атаку безпілотників на територію області.
Додамо, що у Волгограді вводилися тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.
Також на масовану атаку бідкався губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь За його словами, нібито дрони були знищені у Тарасівському, Міллерівському, Мілютинському, Кашарському, Кам'янському та Красносулинському районах.
Під ранок міноборони Росії відзвітувало про роботу "пе-ве-о". Там заявили, що протягом минулої ночі нібито було "перехоплено та знищено" 55 дронів:
- 27 БпЛА – над територією Ростовської області,
- 8 БпЛА – над територією Брянської області,
- 6 БпЛА – над територією Астраханської області,
- 6 БпЛА – над територією Воронезької області,
- 5 БпЛА – над територією Волгоградської області,
- 2 БпЛА – над територією Курської області,
- 1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.
Дивіться також У Криму пролунала серія потужних вибухів, повідомляють про приліт, – ЗМІ
Удари по Росії: останні новини
У ніч проти 24 вересня дрони атакували НПЗ у Салаваті. На об'єкті спалахнула пожежа. Безпілотники ЦСО "А" СБУ долетіли до Башкортостану й уразили "Газпром Нафтохім – Салават". Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.
Нещодавно Сили оборони також завдали ураження по важливих об'єктах у Волгоградській області Росії, які задіяні у забезпеченні ворожої армії. Вогонь тоді охопив нафтоперекачувальну станцію "Кузьмичи-1". Також уражено нафтоперекачувальну станцію "Зензеватка".
Було також уражено виробництво БпЛА в населеному пункті Валуйки, що в Бєлгородській області Росії. Тоді фіксували влучання та пожежу.
Додамо, що 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод. Було пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.