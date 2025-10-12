Ночью мощные взрывы раздавались на Смоленщине и Брянщине: под удар могла попасть электростанция
- На Брянщине ночью 12 октября были слышны взрывы, в частности, вероятно под атаку попала местная электроподстанция.
- На взрывы жаловались и на Смоленщине. Российское минобороны заявило об уничтожении 32 дронов над регионами страны.
Ночь на 12 октября выдалась для россиян неспокойной. В частности, на Брянщине этой ночью жаловались на серию взрывов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Astra.
Что известно о взрывах на Брянщине?
В воскресенье, 12 октября, жители поселка Выгоничи Брянской области сообщали о большом количестве взрывов.
"Утверждается, что под атаку попала местная электроподстанция", – пишут в телеграм-каналах.
Заметим, что под утро российские паблики писали о дроновую опасность для региона. В общем, по сообщениям российских телеграмм-каналов, БпЛА летали над регионом от севера.
Также в сети публикуют кадры, как утверждается, якобы с места атаки.
Взрывы на Брянщине: смотрите видео
Где еще были взрывы?
Этой ночью о взрывах также сообщали жители Смоленска. Соответствующую информацию подтвердил и губернатор области Василий Анохин. По его словам, на места падения обломков БпЛА выезжали оперативные службы.
Также утром российское минобороны поспешило отчитаться о работе "пе-ве-о". Указывается, что в течение прошлой ночи якобы было уничтожено 32 дрона. В частности, якобы по 15 БпЛА сбито над территориями Белгородской и Брянской областей, ️еще 2 – над территорией Смоленской области.
Взрывы в России: другие случаи
Жители российского Волгограда ночью 11 октября жаловались на атаку неизвестных дронов. Об этом они сообщили около 2 часов ночи. По их словам, было слышно несколько мощных взрывов – от 5 до 7 взрывов.
Вечером того же дня в Белгороде прогремели сильные взрывы. Как заявляли местные жители, под ударом оказалась теплоэлектростанция "Луч". После отбоя тревоги над Белгородским районом поднимался дым.
Также в районе Матвеев-Кургана, что в Ростовской области России, 9 октября заметили беспилотники. Тогда же в сети сообщали о "прилете" по нефтебазе. На опубликованных кадрах было видно, как в небо поднимается дым.