Ніч проти 12 жовтня видалася для росіян неспокійною. Зокрема, на Брянщині цієї ночі скаржилися на серію вибухів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Astra.

Що відомо про вибухи на Брянщині?

В неділю, 12 жовтня, жителі селища Вигоничі Брянської області повідомляли про велику кількість вибухів.

"Стверджується, що під атаку потрапила місцева електропідстанція", – пишуть в телеграм-каналах.

Зауважимо, що під ранок російські пабліки писали про дронову небезпеку для регіону. Загалом, за повідомленнями російських телеграм-каналів, БпЛА літали над регіоном від півночі.

Також в мережі публікують кадри, як стверджується, нібито з місця атаки.

Вибухи на Брянщині: дивіться відео

Де ще були вибухи?

Цієї ночі про вибухи також повідомляли жителі Смоленська. Відповідну інформацію підтвердив і губернатор області Василь Анохін. За його словами, на місця падіння уламків БпЛА виїжджали оперативні служби.

Також зранку російське міноборони поспішило відзвітувати про роботу "пе-ве-о". Вказується, що протягом минулої ночі нібито було знищено 32 дрони. Зокрема, начебто по 15 БпЛА збито над територіями Бєлгородської та Брянської областей, ️ще 2 – над територією Смоленської області.

