Вночі потужні вибухи лунали на Смоленщині та Брянщині: під удар могла потрапити електростанція
- На Брянщині вночі 12 жовтня було чути вибухи, зокрема, ймовірно під атаку потрапила місцева електропідстанція.
- На вибухи скаржилися і на Смоленщині. Російське міноборони заявило про знищення 32 дронів над регіонами країни.
Ніч проти 12 жовтня видалася для росіян неспокійною. Зокрема, на Брянщині цієї ночі скаржилися на серію вибухів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Astra.
Дивіться також Удар по НПЗ у Башкортостані: що важливого могли уразити дрони СБУ
Що відомо про вибухи на Брянщині?
В неділю, 12 жовтня, жителі селища Вигоничі Брянської області повідомляли про велику кількість вибухів.
"Стверджується, що під атаку потрапила місцева електропідстанція", – пишуть в телеграм-каналах.
Зауважимо, що під ранок російські пабліки писали про дронову небезпеку для регіону. Загалом, за повідомленнями російських телеграм-каналів, БпЛА літали над регіоном від півночі.
Також в мережі публікують кадри, як стверджується, нібито з місця атаки.
Вибухи на Брянщині: дивіться відео
Де ще були вибухи?
Цієї ночі про вибухи також повідомляли жителі Смоленська. Відповідну інформацію підтвердив і губернатор області Василь Анохін. За його словами, на місця падіння уламків БпЛА виїжджали оперативні служби.
Також зранку російське міноборони поспішило відзвітувати про роботу "пе-ве-о". Вказується, що протягом минулої ночі нібито було знищено 32 дрони. Зокрема, начебто по 15 БпЛА збито над територіями Бєлгородської та Брянської областей, ️ще 2 – над територією Смоленської області.
Вибухи в Росії: інші випадки
Жителі російського Волгограда вночі 11 жовтня скаржилися на атаку невідомих дронів. Про це вони повідомили близько 2 години ночі. За їхніми словами, було чутно кілька потужних вибухів – від 5 до 7 вибухів.
Ввечері того ж дня у Бєлгороді пролунали сильні вибухи. Як заявляли місцеві жителі, під ударом опинилася теплоелектростанція "Луч". Після відбою тривоги над Бєлгородським районом здіймався дим.
Також в районі Матвєєв-Кургана, що в Ростовської області Росії, 9 жовтня помітили безпілотники. Тоді ж в мережі повідомляли про "приліт" по нафтобазі. На опублікованих кадрах було видно, як в небо піднімається дим.