Буданов раскрыл формулу дальнобойных ударов по России: как и куда бьет Украина

Украина продолжает успешно бить вглубь России. Кирилл Буданов объяснил эту стратегию.

Нанося дальнобойные удары по России, Украина преследует две цели. Первая – парализовать производство и переработку нефти в России, которые являются одним из главных источников доходов ее бюджета. Вторая – поразить оборонную промышленность России и предприятия, которые производят оружие и технику для ее армии. Об этом глава ГУР сказал в интервью для Il Foglio, передает 24 Канал.

Какова роль ударов Украины по России?

По словам Буданова, украинские атаки уже приносят плоды. Так, благодаря им практически удалось выбить россиян из сектора экспорта бензина.

Разведчик объясняет, что успех ударов частично связан с тем, что российская ПВО сосредоточена у границы, на оккупированных территориях и вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. "Когда мы прорываем эту линию обороны, дроны беспрепятственно летят вглубь России", – говорит он. Далее противовоздушная оборона врага защищает лишь отдельные объекты. "Россия пытается увеличить количество ПВО, но территория слишком большая, чтобы прикрыть все", – уточняет генерал.

Пытаясь компенсировать убытки от атак, оккупанты экспортируют больше сырой нефти и сжиженного газа.

Относительно ударов по оборонной промышленности России, "эффект тоже есть, но он менее ощутимый". Результаты оценить сложно, потому что речь идет о замедлении темпов российского военного производства.

На прошлой неделе во время публичного выступления Буданов сказал, что атаки на территории России действуют как санкции против нее, повторив мнение, которое ранее высказывал президент Владимир Зеленский: западных санкций до сих пор недостаточно, и российская экономика остается устойчивой.

Кирилл Буданов подчеркнул, что российская экономика до сих пор достаточно крепкая, чтобы вести войну. Речь идет не только о нефти, но и обо всем энергетическом секторе. Разведчик указал на то, что объемы экспорта сжиженного газа из России растут настолько, что компенсируют падение потребления трубопроводного газа.

Глава ГУР подчеркнул, что без доходов от энергоресурсов Россия не смогла бы воевать. Он добавил, что если бы против российской нефти и нефтепродуктов ввели настоящее эмбарго, ситуация в войне имела бы совсем другой вид.

Напомним, что 22 октября Минфин США объявило санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних компаний, а на следующий день ЕС утвердил 19-ый пакет санкций, включающий и "энергетическую блокировку".

Что известно о последних ударах Украины по России?