Буданов розкрив формулу далекобійних ударів по Росії: як і куди б'є Україна

Україна продовжує успішно бити вглиб Росії. Кирило Буданов пояснив цю стратегію.

Завдаючи далекобійні удари по Росії, Україна переслідує дві цілі. Перша – паралізувати виробництво та переробку нафти в Росії, які є одним із головних джерел доходів її бюджету. Друга – уразити оборонну промисловість Росії та підприємства, які виробляють зброю й техніку для її армії. Про це очільник ГУР сказав в інтерв'ю для Il Foglio, передає 24 Канал.

Яка роль ударів України по Росії?

За словами Буданова, українські атаки вже приносять плоди. Так, завдяки їм практично вдалося вибити росіян із сектору експорту бензину.

Розвідник пояснює, що успіх ударів частково пов'язаний із тим, що російська ППО зосереджена біля кордону, на окупованих територіях та навколо Москви і Санкт-Петербурга. "Коли ми прориваємо цю лінію оборони, дрони безперешкодно летять углиб Росії", – каже він. Далі протиповітряна оборона ворога захищає лише окремі об'єкти. "Росія намагається збільшити кількість ППО, але територія занадто велика, щоб прикрити все", – уточнює генерал.

Намагаючись компенсувати збитки від атак, окупанти експортують більше сирої нафти й скрапленого газу.

Щодо ударів по оборонній промисловості Росії, "ефект теж є, але він менш відчутний". Результати оцінити складно, бо йдеться про уповільнення темпів російського військового виробництва.

Минулого тижня під час публічного виступу Буданов сказав, що атаки на території Росії діють як санкції проти неї, повторивши думку, яку раніше висловлював президент Володимир Зеленський: західних санкцій досі недостатньо, і російська економіка залишається стійкою.

Кирило Буданов підкреслив, що російська економіка досі досить міцна, щоб вести війну. Йдеться не лише про нафту, а й про весь енергетичний сектор. Розвідник вказав на те, що обсяги експорту скрапленого газу з Росії зростають настільки, що компенсують падіння споживання трубопровідного газу.

Очільник ГУР наголосив, що без доходів від енергоресурсів Росія не змогла б воювати. Він додав, що якби проти російської нафти та нафтопродуктів запровадили справжнє ембарго, ситуація у війні мала б зовсім інакший вигляд.

Нагадаємо, що 22 жовтня Мінфін США оголосило санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл" та їхніх дочірніх компаній, а наступного дня ЄС затвердив 19-ий пакет санкцій, що включає й "енергетичне блокування".

Що відомо про останні удари України по Росії?