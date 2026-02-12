Украинское оружие, – эксперт предположил, чем ВСУ могли ударить по арсеналам ГРАУ в Котлубане

В ночь на 12 февраля произошла атака по военному арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России в Волгоградской области. Там уже объявили эвакуацию жители поселка Котлубань, который расположен поблизости.

Российские пропагандисты сообщали, что сейчас Украина якобы впервые нанесла дальнобойный ракетный удар по этому военному арсеналу. Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Силы обороны не имеют западного оружия, которое способно бить на такое расстояние – более 600 километров. Соответственно это было украинское вооружение.

Что известно об ударе по арсеналу в Котлубане?

По словам Храпчинского, сейчас стоит дождаться спутниковых снимков с места поражений. Только тогда можно будет оценить масштаб повреждений.

Обратите внимание! В конце сентября 2024 года Силы обороны уже наносили удар по военному арсеналу в Котлубане. Туда долетели украинские дроны.

Украине важно и в дальнейшем наносить удары по таким военным объектам, где враг может хранить и ракеты, и КАБы, и артиллерийские снаряды и тому подобное. Это уменьшает возможности оккупантов по ударам по нашему государству.

Однако тут есть свои нюансы. Враг усиливает собственную противовоздушную оборону и на некоторых направлениях стало сложнее прорываться дронами и ракетами. Украине нужно еще больше средств поражения.

Математика этой войны показывает, что большинство средств поражения нужно использовать в большом количестве. Враг наращивает возможности, чтобы сделать невозможным успешные точечные удары. Соответственно нужно применять большое количество различного вооружения, которое перегружает ПВО,

– сказал Храпчинский.

На этом фоне важно, чтобы Украина таки разработала собственную баллистическую ракету. Ее чрезвычайно трудно перехватить как из западных, так и из российских систем ПВО.

Взрывы в России