Российские пропагандисты сообщали, что сейчас Украина якобы впервые нанесла дальнобойный ракетный удар по этому военному арсеналу. Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Силы обороны не имеют западного оружия, которое способно бить на такое расстояние – более 600 километров. Соответственно это было украинское вооружение.

Читайте также Так "сбивали", что взорвался арсенал: из-за детонации боеприпасов под Волгоградом эвакуируют поселок

Что известно об ударе по арсеналу в Котлубане?

По словам Храпчинского, сейчас стоит дождаться спутниковых снимков с места поражений. Только тогда можно будет оценить масштаб повреждений.

Обратите внимание! В конце сентября 2024 года Силы обороны уже наносили удар по военному арсеналу в Котлубане. Туда долетели украинские дроны.

Украине важно и в дальнейшем наносить удары по таким военным объектам, где враг может хранить и ракеты, и КАБы, и артиллерийские снаряды и тому подобное. Это уменьшает возможности оккупантов по ударам по нашему государству.

Однако тут есть свои нюансы. Враг усиливает собственную противовоздушную оборону и на некоторых направлениях стало сложнее прорываться дронами и ракетами. Украине нужно еще больше средств поражения.

Математика этой войны показывает, что большинство средств поражения нужно использовать в большом количестве. Враг наращивает возможности, чтобы сделать невозможным успешные точечные удары. Соответственно нужно применять большое количество различного вооружения, которое перегружает ПВО,

– сказал Храпчинский.

На этом фоне важно, чтобы Украина таки разработала собственную баллистическую ракету. Ее чрезвычайно трудно перехватить как из западных, так и из российских систем ПВО.

Взрывы в России