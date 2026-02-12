Російські пропагандисти повідомляли, що зараз Україна буцімто вперше завдала далекобійного ракетного удару по цьому військовому арсеналу. Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Сили оборони не мають західної зброї, яка здатна бити на таку відстань – понад 600 кілометрів. Відповідно це було українське озброєння.
Читайте також Так "збивали", що вибухнув арсенал: через детонацію боєприпасів під Волгоградом евакуюють селище
Що відомо про удар по арсеналу в Котлубані?
За словами Храпчинського, зараз варто дочекатися на супутникові знімки з місця уражень. Лише тоді можна буде оцінити масштаб пошкоджень.
Зверніть увагу! Наприкінці вересня 2024 року Сили оборони вже завдавали удару по військовому арсеналу в Котлубані. Туди долетіли українські дрони.
Україні важливо і надалі завдавати ударів по таких військових об'єктах, де ворог може зберігати і ракети, і КАБи, і артилерійські снаряди тощо. Це зменшує можливості окупантів щодо ударів по нашій державі.
Однак тут є свої нюанси. Ворог посилює власну протиповітряну оборону і на деяких напрямках стало складніше прориватися дронами та ракетами. Україні потрібно ще більше засобів ураження.
Математика цієї війни показує, що більшість засобів ураження потрібно використовувати у великій кількості. Ворог нарощує можливості, щоб унеможливити успішні точкові удари. Відповідно потрібно застосовувати велику кількість різного озброєння, яке перевантажує ППО,
– сказав Храпчинський.
На цьому тлі важливо, аби Україна таки розробила власну балістичну ракету. Її надзвичайно важко перехопити як із західних, так і з російських систем ППО.
Вибухи в Росії
- В ніч на 12 лютого Сили оборони України уразили НПЗ в Республіці Комі. Він розташований за 1700 кілометрів від нашої держави.
- Також вночі повідомляли про вибухи в Мічурінську Тамбовської області. Ймовірно, там було ураження заводу "Прогрес", який є частиною російського ВПК.
- 11 лютого у Генштабі повідомили про успішну атаку по НПЗ у Волгограді. Цей об'єкт залучений у забезпеченні російської армії.