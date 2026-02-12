Російські пропагандисти повідомляли, що зараз Україна буцімто вперше завдала далекобійного ракетного удару по цьому військовому арсеналу. Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Сили оборони не мають західної зброї, яка здатна бити на таку відстань – понад 600 кілометрів. Відповідно це було українське озброєння.

Що відомо про удар по арсеналу в Котлубані?

За словами Храпчинського, зараз варто дочекатися на супутникові знімки з місця уражень. Лише тоді можна буде оцінити масштаб пошкоджень.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня 2024 року Сили оборони вже завдавали удару по військовому арсеналу в Котлубані. Туди долетіли українські дрони.

Україні важливо і надалі завдавати ударів по таких військових об'єктах, де ворог може зберігати і ракети, і КАБи, і артилерійські снаряди тощо. Це зменшує можливості окупантів щодо ударів по нашій державі.

Однак тут є свої нюанси. Ворог посилює власну протиповітряну оборону і на деяких напрямках стало складніше прориватися дронами та ракетами. Україні потрібно ще більше засобів ураження.

Математика цієї війни показує, що більшість засобів ураження потрібно використовувати у великій кількості. Ворог нарощує можливості, щоб унеможливити успішні точкові удари. Відповідно потрібно застосовувати велику кількість різного озброєння, яке перевантажує ППО,

– сказав Храпчинський.

На цьому тлі важливо, аби Україна таки розробила власну балістичну ракету. Її надзвичайно важко перехопити як із західних, так і з російських систем ППО.

