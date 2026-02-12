НПЗ розташований в місті Ухта Республіка Комі. Про це повідомили в соцмережах, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на НПЗ в Ухті?

Зранку 12 лютого в Ухті пролунали вибухи в районі нафтопереробного заводу. Після цього там піднявся густий дим. Стало відомо – післі ураження на об'єкті щось загорілося.

Цікаво, що "Лукойл-Ухтанефтепереработка" розташований за 1 700 кілометрів від України. Тому для атаки могли використати далекобійне озброєння. Наразі в Генштабі ЗСУ про удар по ворожій території не розповіли.

місцеві жителі діляться в мережі кадрами з місця атаки та повідомляють, що до цілі долетіли щонайменше три ударні БпЛА. Атака продовжилася й після того, якщо масштабна пожежа вже палала, а дим заполонив небо.

Через атаку влада закрила місцевий аеропорт. Офіційної інформації про наслідки атаки по НПЗ ще не було.