Українська зброя, – експерт припустив, чим ЗСУ могли ударити по арсеналах ГРАУ в Котлубані

В ніч на 12 лютого відбулася атака по військовому арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії у Волгоградській області. Там вже оголосили евакуацію жителі селища Котлубань, яке розташоване поблизу.

Російські пропагандисти повідомляли, що зараз Україна буцімто вперше завдала далекобійного ракетного удару по цьому військовому арсеналу. Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Сили оборони не мають західної зброї, яка здатна бити на таку відстань – понад 600 кілометрів. Відповідно це було українське озброєння.

Що відомо про удар по арсеналу в Котлубані?

За словами Храпчинського, зараз варто дочекатися на супутникові знімки з місця уражень. Лише тоді можна буде оцінити масштаб пошкоджень.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня 2024 року Сили оборони вже завдавали удару по військовому арсеналу в Котлубані. Туди долетіли українські дрони.

Україні важливо і надалі завдавати ударів по таких військових об'єктах, де ворог може зберігати і ракети, і КАБи, і артилерійські снаряди тощо. Це зменшує можливості окупантів щодо ударів по нашій державі.

Однак тут є свої нюанси. Ворог посилює власну протиповітряну оборону і на деяких напрямках стало складніше прориватися дронами та ракетами. Україні потрібно ще більше засобів ураження.

Математика цієї війни показує, що більшість засобів ураження потрібно використовувати у великій кількості. Ворог нарощує можливості, щоб унеможливити успішні точкові удари. Відповідно потрібно застосовувати велику кількість різного озброєння, яке перевантажує ППО,

– сказав Храпчинський.

На цьому тлі важливо, аби Україна таки розробила власну балістичну ракету. Її надзвичайно важко перехопити як із західних, так і з російських систем ППО.

Вибухи в Росії