Пробили фронтовую ПВО, – полковник запаса назвал основные последствия масштабной атаки по НПЗ России

Удары по российским НПЗ являются чрезвычайно результативными. Один за другим они продолжают гореть на территории страны-агрессорки.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что недавно под атакой был НПЗ в Славянске-на-Кубани и другие важные для экономики врага объекты. Украинским дронам удается пробиваться через фронтовую ПВО врага и выбивать различные цели.

Чем важен удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани?

Как отметил Свитан, россияне рассказывали, что сбили под 100 украинских беспилотников. Вполне вероятно, что во время этой атаки в ночь на 17 декабря летело более чем полсотни дронов. НПЗ в Славянске-на-Кубани поставляет топливо преимущественно в сторону временно оккупированного Крыма.

Также ранее под ударом оказался химзавод "Акрон" в Великом Новгороде. Там производят концентрированную азотную кислоту и аммиачную селитру.

Из селитры, в частности, делают взрывчатку. Нам также важно минусовать этот механизм и вообще уменьшать возможность России пополнять свой бюджет через химпром,

– сказал Свитан.

Взрывы в России: кратко