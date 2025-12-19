Пробили фронтовую ПВО, – полковник запаса назвал основные последствия масштабной атаки по НПЗ России
- Украинские дроны смогли пробиться сквозь российскую ПВО и нанести удары по важным объектам для врага. В частности по НПЗ в Славянске-на-Кубани.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал недавние атаки по России.
Удары по российским НПЗ являются чрезвычайно результативными. Один за другим они продолжают гореть на территории страны-агрессорки.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что недавно под атакой был НПЗ в Славянске-на-Кубани и другие важные для экономики врага объекты. Украинским дронам удается пробиваться через фронтовую ПВО врага и выбивать различные цели.
Читайте также Большой успех, – военный заметил важную деталь в ударах по нефтяным объектам России
Чем важен удар по НПЗ в Славянске-на-Кубани?
Как отметил Свитан, россияне рассказывали, что сбили под 100 украинских беспилотников. Вполне вероятно, что во время этой атаки в ночь на 17 декабря летело более чем полсотни дронов. НПЗ в Славянске-на-Кубани поставляет топливо преимущественно в сторону временно оккупированного Крыма.
Также ранее под ударом оказался химзавод "Акрон" в Великом Новгороде. Там производят концентрированную азотную кислоту и аммиачную селитру.
Из селитры, в частности, делают взрывчатку. Нам также важно минусовать этот механизм и вообще уменьшать возможность России пополнять свой бюджет через химпром,
– сказал Свитан.
Взрывы в России: кратко
- 19 декабря Силы специальных операций намекнули на удар по российскому кораблю. Там пообещали раскрыть детали операции.
- СБУ нанесла уже третий удар по нефтедобывающей платформе россиян в Каспийском море. Она принадлежит "Лукойлу".
- Также в России прогремели взрывы на химическом предприятии "Тольяттиазот". Оно входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.