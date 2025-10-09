Зеленский поделился результатами работы украинского дальнобойного оружия. Он констатировал, что удары вглубь России становятся все более частыми и эффективными.

Ракету "Фламинго" пока что массово не применяли. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Контрнаступательная операция, мобилизация в России и вопрос Tomahawk: главные заявления Зеленского СМИ

Какие результаты применения украинских дронов и ракет?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал СМИ о результатах ударов вглубь России.

Ракета-дрон "Паляница" уже начала десятками поражать военные склады врага.

В то же время ракета-дрон "Рута" впервые поразила цель на расстоянии более 250 километров – морскую вышку.

Наиболее результативным остается дрон "Лютый" от Fire Point. Было одновременно применено 300 БпЛА той модели.

Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск – достижимы. То, что произошло, – это действительно, на мой взгляд, большой успех. По нашим данным, дефицит бензина у врага – до 20% от потребности, разные оценки есть – от 13 до 20 процентов, но подтверждено, что дефицит уже существенный. На наш взгляд, до 20% на сегодня,

– говорит Зеленский.

Также Украина применила ракеты "Нептун" и "Фламинго". Он подчеркнул, что это пока единичные применения, но результативные.

Зеленский также затронул вопрос возможной передачи Украине ракет Tomahawk