Зеленський поділився результатами роботи української далекобійної зброї. Він констатував, що удари вглиб Росії стають дедалі частішими і ефективнішими.

Ракету "Фламінго" поки що масово не застосовували. Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Контрнаступальна операція, мобілізація у Росії й питання Tomahawk: головні заяви Зеленського ЗМІ

Які результати застосування українськи дронів та ракет?

Президент України Володимир Зеленський розповів ЗМІ про результати ударів вглиб Росії.

Ракета-дрон "Паляниця" вже почала десятками вражати військові склади ворога.

Водночас ракета-дрон "Рута" вперше вразила ціль на відстані понад 250 кілометрів – морську вишку.

Найбільш результативним залишається дрон "Лютий" від Fire Point. Було одночасно застосовано 300 БпЛА тієї моделі.

Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, – це дійсно, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20% від потреби, різні оцінки є – від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні,

– каже Зеленський.

Також Україна застосувала ракети "Нептун" та "Фламінго". Він підкреслив, що це поки що поодинокі застосування, але результативні.

Зеленський також торкнувся питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk