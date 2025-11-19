Ракета снесла с 9 по 3 этаж: последствия смертельного удара по Тернополю

Россияне 19 ноября провели очередную массированную атаку по Украине. Под ударом был Тернополь, в городе разрушен многоквартирный дом, к сожалению, есть погибшие.

Корреспондентка из Тернополя Зоряна Яремишин рассказала 24 Каналу, что в результате ракетно-дроновой атаки повреждены два дома. Кроме этого во многих квартирах выбило окна, двери, разрушены автомобили.

Детали коварной атаки по Тернополю

"В одном из домов зафиксировали обвал с 9 по 3 этаж. По состоянию на 11 часов 19 ноября известно о 10 погибших и 37 раненых, среди них 12 детей", – добавила корреспондентка.

Попадание зафиксировали на двух локациях. Рядом с одним домом возник серьезный пожар, там работают спасатели. На другой улице ищут людей, которые могли оказаться под завалами.

"Работают работники ГСЧС вместе со служебными собаками, психологи. Люди, которые уцелели, приходят под дом и пытаются собрать вещи, документы. Когда они шли в укрытие, то не брали с собой ничего", – рассказала Зоряна Яремишин.

Последствия удара по городу / Скриншоты из видео

Вокруг есть много укрытий, садики, школы, но, к сожалению, количество погибших уже достигает 10. Неизвестно, будет ли оно увеличится.

Как Тернополь оправляется от удара?

Тернопольский областной центр переливания крови объявил о срочном сборе плазмы и крови. Там просят всех, кто имеет возможность, приходить, ведь очень много раненых нуждаются в немедленном переливании.

Также известно, что в нескольких школах Тернополя отменили обучение. В некоторых школах его проведут онлайн. Это связано с тем, что в воздухе зафиксировали превышение опасных химических веществ в 6 раз. Горожанам советуют не открывать окна и не выходить лишний раз на улицу.

Рядом с жилыми домами нет никаких военных объектов, баз расположения. Рядом только школы, садики, больницы, где в частности есть большой роддом.

Ракета могла попасть куда угодно, но она попала в один из домов, снесла с 9 по 3 этаж. Он сейчас горит, огонь пытаются потушить спасатели,

– добавила корреспондентка.

Работают много бригад не только из Тернополя, но и из окрестных общин, они помогают разбирать завалы. Работа будет продолжаться сегодня и завтра с надеждой спасти тех, кто выжил во время этой страшной ночи.

Разбор завалов приходится останавливать из-за воздушной тревоги, которая по состоянию на 11 часов снова раздается по всей Украине.

Удар по Тернополю 19 ноября: главное