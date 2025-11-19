Ракета знесла з 9 по 3 поверх: наслідки смертельного удару по Тернополю

Росіяни 19 листопада провели чергову масовану атаку по Україні. Під ударом був Тернопіль, у місті зруйнований багатоквартирний будинок, на жаль, є загиблі.

Кореспондентка з Тернополя Зоряна Яремишин розповіла 24 Каналу, що внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено два будинки. Крім цього у багатьох квартирах вибило вікна, двері, зруйновані автомобілі.

Деталі підступної атаки по Тернополю

"В одному з будинків зафіксували обвал з 9 по 3 поверх. Станом на 11 годину 19 листопада відомо про 10 загиблих і 37 поранених, серед них 12 дітей", – додала кореспондентка.

Влучання зафіксували на двох локаціях. Поруч з одним будинком виникла серйозна пожежа, там працюють рятувальники. На іншій вулиці шукають людей, які могли опинитися під завалами.

"Працюють працівники ДСНС разом зі службовими собаками, психологи. Люди, які вціліли, приходять під будинок і намагаються зібрати речі, документи. Коли вони йшли в укриття, то не брали з собою нічого", – розповіла Зоряна Яремишин.

Наслідки удару по місту / Скриншоти з відео

Навколо є багато укриттів, садочки, школи, але, на жаль, кількість загиблих уже сягає 10. Невідомо, чи буде вона збільшиться.

Як Тернопіль оговтується від удару?

Тернопільський обласний центр переливання крові оголосив про терміновий збір плазми та крові. Там просять всіх, хто має можливість, приходити, адже дуже багато поранених потребують негайного переливання.

Також відомо, що у кількох школах Тернополя скасували навчання. В деяких школах його проведуть онлайн. Це пов'язано з тим, що в повітрі зафіксували перевищення небезпечних хімічних речовин у 6 разів. Містянам радять не відкривати вікна і не виходити зайвий раз на вулицю.

Поруч із житловими будинками немає жодних військових об'єктів, баз розташування. Поруч тільки школи, садочки, лікарні, де зокрема є великий пологовий будинок.

Ракета могла влучити будь-куди, але вона влучила в один з будинків, знесла з 9 по 3 поверх. Він зараз горить, вогонь намагаються загасити рятувальники,

– додала кореспондентка.

Працюють багато бригад не лише з Тернополя, а й з навколишніх громад, вони допомагають розбирати завали. Робота триватиме сьогодні та завтра з надією врятувати тих, хто вижив під час цієї страшної ночі.

Розбір завалів доводить зупиняти через повітряну тривогу, яка станом на 11 годину знову лунає по всій Україні.

Удар по Тернополю 19 листопада: головне