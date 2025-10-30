Взрывы прогремели в Запорожье

Вечером 30 октября город содрогнулся от взрывов. Предварительно в регионе объявляли воздушную тревогу.

Об этом информирует 24 канал со ссылкой на корреспондентов Общественного.

К теме Сумы – под массированной атакой БпЛА: в городе слышали уже 7 взрывов

Что известно о взрывах в Запорожье?

Около 22:40 в области объявили воздушную тревогу. Менее чем за 30 минут она распространилась и на сам город Запорожье.

О 22:58 в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб в Запорожье.

За полчаса до полуночи жители города услышали взрывы.

Сейчас уточняется информация о последствиях атаки.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пожертвовать на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто пожертвует 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB.

Как Россия терроризировала Украину 30 октября?