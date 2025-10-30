Взрывы прогремели в Запорожье
- 30 октября в Запорожье были слышны взрывы.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе использования КАБов.
Вечером 30 октября город содрогнулся от взрывов. Предварительно в регионе объявляли воздушную тревогу.
Об этом информирует 24 канал со ссылкой на корреспондентов Общественного.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Около 22:40 в области объявили воздушную тревогу. Менее чем за 30 минут она распространилась и на сам город Запорожье.
О 22:58 в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб в Запорожье.
За полчаса до полуночи жители города услышали взрывы.
Сейчас уточняется информация о последствиях атаки.
Как Россия терроризировала Украину 30 октября?
Ночью и утром 30 октября российские войска осуществили масштабную атаку по Украине, главной целью которой снова стали объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за ударов во многих регионах вводились экстренные отключения электроэнергии. По предварительным данным, враг выпустил более 700 дронов и ракет различных типов.
Сообщалось, что в Запорожье количество пострадавших достигло 23 человек, среди них шестеро детей. К сожалению, жертвами российской атаки стали два человека.
В Винницкой области в результате вражеского удара погиб 7-летний ребенок, который скончался в больнице от полученных травм. Еще четыре человека получили ранения.