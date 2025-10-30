Вибухи прогриміли в Запоріжжі

Ввечері 30 жовтня місто здригнулося від вибухів. Попередньо в регіоні оголошували повітряну тривогу.

Про це інформує 24 канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Близько 22:40 в області оголосили повітряну тривогу. Менш ніж за 30 хвилин вона поширилася й на саме місто Запоріжжя.

О 22:58 у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб на Запоріжжі.

За півгодини до півночі мешканці міста почули вибухи.

Наразі уточнюється інформація стосовно наслідків атаки.

