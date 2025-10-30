У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Зокрема, цілий день небезпека ворожих обстрілів нависає над Сумщиною, передає 24 Канал.
Дивіться також В Міненерго назвали прізвища загиблих енергетиків зі Слов'янської ТЕС: чиї життя забрав терор
Що відомо про вибухи у Сумах?
О 22:31 у Сумах пролунав вибух. За кілька хвилин у місті чули повторний вибух.
О 22:40 у Сумах було гучно знову.
Четвертий вибух прогримів о 22:45.
О 22:47 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на Сумщині та рухаються курсом на південь.
Монітори тим часом пишуть про два дрони, які летять на Суми, та один, який прямує на Конотоп.
О 22:53 у Сумах чули новий вибух.
О 23:07 у Сумах пролунав шостий вибух.
Нагадаємо, що вранці росіяни атакували Суми безпілотником типу "Італмас". Дрон влучив по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі міста. Постраждали чотири людини, два автомобілі пошкоджено.
Які наслідки атаки Росії на Україну 30 жовтня?
- Уночі та вранці 30 жовтня окупанти завдали масованого удару по Україні. Цілями атаки знову були об'єкти енергетичної інфраструктури. По всій країні запроваджували екстрені відключення світла.
- Для атаки противник використав понад 700 дронів та ракет різних типів.
- Відомо про руйнування цивільної інфраструктури та загиблих.