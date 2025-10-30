В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В частности, целый день опасность вражеских обстрелов нависает над Сумщиной, сообщает 24 Канал.
Смотрите также В Минэнерго назвали фамилии погибших энергетиков со Славянской ТЭС: чьи жизни унес террор
Что известно о взрывах в Сумах?
В 22:31 в Сумах раздался взрыв. Через несколько минут в городе слышали повторный взрыв.
В 22:40 в Сумах было громко снова.
Четвертый взрыв прогремел в 22:45.
В 22:47 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся на Сумщине и двигаются курсом на юг.
Мониторы тем временем пишут о двух летящих на Сумы дронах и одном, который следует на Конотоп.
В 22.53 в Сумах слышали новый взрыв.
В 23:07 в Сумах раздался шестой взрыв.
Напомним, что утром россияне атаковали Сумы беспилотником типа "Италмас". Дрон попал по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. Пострадали четыре человека, два автомобиля повреждены.
Каковы последствия атаки России на Украину 30 октября?
- Ночью и утром 30 октября оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Целями атаки снова являлись объекты энергетической инфраструктуры. По всей стране вводили экстренные отключения света.
- Для атаки противник использовал более 700 дронов и ракет разных типов.
- Известно о разрушениях гражданской инфраструктуры и погибших.