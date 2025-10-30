В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников. В частности, целый день опасность вражеских обстрелов нависает над Сумщиной, сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Сумах?

В 22:31 в Сумах раздался взрыв. Через несколько минут в городе слышали повторный взрыв.

В 22:40 в Сумах было громко снова.

Четвертый взрыв прогремел в 22:45.

В 22:47 Воздушные силы сообщили, что БПЛА находятся на Сумщине и двигаются курсом на юг.

Мониторы тем временем пишут о двух летящих на Сумы дронах и одном, который следует на Конотоп.

В 22.53 в Сумах слышали новый взрыв.

В 23:07 в Сумах раздался шестой взрыв.

Напомним, что утром россияне атаковали Сумы беспилотником типа "Италмас". Дрон попал по одной из автозаправочных станций в Заречном районе города. Пострадали четыре человека, два автомобиля повреждены.

