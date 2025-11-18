Россияне в панике: Воронеж под атакой украинских беспилотников
- В Воронеже нет пострадавших после атаки украинских дронов, но последствия еще уточняются.
- Российские ПВО заявляют, что сбили по меньшей мере шесть ракет, а система противовоздушной обороны работает в усиленном режиме.
В Воронеже местные жители бьют тревогу. Там слышны взрывы и работа вражеского ПВО.
По предварительной информации пострадавших нет, но последствия еще уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Что известно о тревоге в Воронеже?
В российском Воронеже началась паника из-за угрозы украинских дронов и ракет. По информации вражеских пабликов, силы "певео" якобы сбили по меньшей мере шесть ракет.
Предварительно, ракеты и дроны прилетели из Харьковской области.
Губернатор Воронежской области сообщил, что пострадавших пока нет, а последствия для инфраструктуры требуют уточнения. Также отмечается, что ПВО области работает в усиленном режиме, отслеживая воздушные цели и предотвращая возможные повреждения. Дальнейшая информация уточняется.
Украинские дроны атакуют Воронеж: смотрите видео
Где еще слышали взрывы россияне?
В Короче Белгородской области вечером 17 ноября загорелся торговый центр "Вокзальный" якобы после атаки дронов.
Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров.
Известно, что из-за атаки беспилотников в Короче и селах Погореловка и Подкопаевка нет света.
Неизвестные дроны 17 ноября атаковали Ульяновскую область России. Есть попадание в энергетическую подстанцию 500 кВ в поселке Вешкайма.
Губернатор Ульяновской области заявил, что атаку отбили без жертв, но спутниковые данные NASA подтверждают пожар на подстанции.