Россияне в панике: Воронеж под атакой украинских беспилотников

В Воронеже местные жители бьют тревогу. Там слышны взрывы и работа вражеского ПВО.

По предварительной информации пострадавших нет, но последствия еще уточняются. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о тревоге в Воронеже?

В российском Воронеже началась паника из-за угрозы украинских дронов и ракет. По информации вражеских пабликов, силы "певео" якобы сбили по меньшей мере шесть ракет.

Предварительно, ракеты и дроны прилетели из Харьковской области.

Губернатор Воронежской области сообщил, что пострадавших пока нет, а последствия для инфраструктуры требуют уточнения. Также отмечается, что ПВО области работает в усиленном режиме, отслеживая воздушные цели и предотвращая возможные повреждения. Дальнейшая информация уточняется.

Украинские дроны атакуют Воронеж: смотрите видео

Где еще слышали взрывы россияне?