Росіяни в паніці: Воронеж під атакою українських безпілотників
- У Воронежі нема постраждалих після атаки українських дронів, але наслідки ще уточнюються.
- Російські сили ППО заявляють, що збили щонайменше шість ракет, а система протиповітряної оборони працює у посиленому режимі.
У Воронежі місцеві жителі б'ють на сполох. Там чутно вибухи та роботу ворожої ППО.
За попередньою інформацією постраждалих немає, але наслідки ще уточнюються. Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.
Що відомо про тривогу у Воронежі?
У російському Воронежі розпочалась паніка через загрозу українських дронів та ракет. За інформацією ворожих пабліків, сили "певео" нібито збили щонайменше шість ракет.
Попередньо, ракети та дрони прилетіли з Харківської області.
Губернатор Воронезької області повідомив, що потерпілих наразі немає, а наслідки для інфраструктури потребують уточнення. Також зазначається, що ППО області працює у посиленому режимі, відстежуючи повітряні цілі та запобігаючи можливим ушкодженням. Подальша інформація уточнюється.
Українські дрони атакують Воронеж: дивіться відео
Де ще чули вибухи росіяни?
У Корочі Бєлгородської області ввечері 17 листопада загорівся торговий центр "Вокзальний" нібито після атаки дронів.
Вогонь охопив 3,5 тисячі квадратних метрів.
Відомо, що через атаку безпілотників у Корочі та селах Погоріловка та Подкопаєвка немає світла.
Невідомі дрони 17 листопада атакували Ульяновську область Росії. Є влучання в енергетичну підстанцію 500 кВ у селищі Вешкайма.
Губернатор Ульяновської області заявив, що атаку відбили без жертв, але супутникові дані NASA підтверджують пожежу на підстанції.