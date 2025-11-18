Росіяни в паніці: Воронеж під атакою українських безпілотників

У Воронежі місцеві жителі б'ють на сполох. Там чутно вибухи та роботу ворожої ППО.

За попередньою інформацією постраждалих немає, але наслідки ще уточнюються. Про це пише 24 Канал із посиланням на Exilenova+.

Що відомо про тривогу у Воронежі?

У російському Воронежі розпочалась паніка через загрозу українських дронів та ракет. За інформацією ворожих пабліків, сили "певео" нібито збили щонайменше шість ракет.

Попередньо, ракети та дрони прилетіли з Харківської області.

Губернатор Воронезької області повідомив, що потерпілих наразі немає, а наслідки для інфраструктури потребують уточнення. Також зазначається, що ППО області працює у посиленому режимі, відстежуючи повітряні цілі та запобігаючи можливим ушкодженням. Подальша інформація уточнюється.

Українські дрони атакують Воронеж: дивіться відео

Де ще чули вибухи росіяни?