Партизаны "Атэш" подорвали железнодорожную логистику России на Купянском направлении
- Партизаны "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России возле Воронежа, уничтожив тепловоз, перевозивший российские грузы на Купянское направление.
- В результате операции нарушились графики отправления составов, усложнилось формирование эшелонов, что подорвало устойчивость логистической сети России.
Агенты "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России вблизи Воронежа. Партизаны повредили ключевой тепловоз при перевозке российских грузов на Купянское направление.
Об инциденте рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о диверсии партизан в России?
Утром 31 декабря стало известно об успешной операции партизан "Атеш". В Железнодорожном районе Воронежа агентам удалось уничтожить тепловоз, который использовался для перевозки вооружения и техники преимущественного для Купянской группировки российских войск.
Вследствие уничтожения локомотива нарушились графики отправления составов и усложнились формирования эшелонов. Это значительно подорвало устойчивость всей логистической сети России. Именно такие операции помогают Силам обороны Украины продвигаться и освобождать территории Харьковской области.
Партизаны уничтожили российский тепловоз: смотрите видео
Где еще слышали взрывы в России в ночь на 31 декабря?
В ночь на 31 декабря дроны атаковали Туапсе в Краснодарском крае. В городе слышали с два десятка взрывов. Вероятно, дроны попали в местную нефтебазу.
В результате попадания произошло возгорание установки АВТ-12 – ключевого узла первичной переработки нефти на НПЗ, который отвечает за атмосферно-вакуумную перегонку сырья.
Также сообщается о взрывах в районе Геленджика, где ранее временно закрыли аэропорт, и поселка Лазаревское в районе Сочи.