Партизаны "Атэш" подорвали железнодорожную логистику России на Купянском направлении

Агенты "Атеш" разрушили железнодорожную логистику России вблизи Воронежа. Партизаны повредили ключевой тепловоз при перевозке российских грузов на Купянское направление.

Об инциденте рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о диверсии партизан в России?

Утром 31 декабря стало известно об успешной операции партизан "Атеш". В Железнодорожном районе Воронежа агентам удалось уничтожить тепловоз, который использовался для перевозки вооружения и техники преимущественного для Купянской группировки российских войск.

Вследствие уничтожения локомотива нарушились графики отправления составов и усложнились формирования эшелонов. Это значительно подорвало устойчивость всей логистической сети России. Именно такие операции помогают Силам обороны Украины продвигаться и освобождать территории Харьковской области.

Партизаны уничтожили российский тепловоз: смотрите видео

