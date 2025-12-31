Партизани "Атеш" підірвали залізничну логістику Росії на Куп'янському напрямку

Агенти "Атеш" зруйнували залізничну логістику Росії поблизу Воронежа. Партизани пошкодили ключовий тепловоз за перевезення російських вантажів на Куп'янський напрямок.

Про інцидент розповідає 24 Канал із посиланням на "Атеш".

Що відомо про диверсію партизанів у Росії?

Зранку 31 грудня стало відомо про успішну операцію партизанів "Атеш". У Залізничному районі Воронежа агентам вдалось знищити тепловоз, який використовувався для перевезення озброєння та техніки переважного для Куп'янського угруповування російських військ.

Внаслідок знищення локомотива порушились графіки відправлення складів та ускладнились формування ешелонів. Це значно підірвало стійкість усієї логістичної мережі Росії. Саме такі операції допомагають Силам оборони України просуватись та звільняти території Харківської області.

Партизани знищили російський тепловоз: дивіться відео

Де ще чули вибухи у Росії в ніч на 31 грудня?