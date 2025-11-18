За экс-мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог
- За экс-мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог в сумме 42 миллиона гривен, из которых 12 миллионов доплатили после увеличения залога.
- Более 25 человек присоединились к сбору средств для покрытия полной суммы залога.
За бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог. Ему избрали меру пресечения по делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей.
Об этом Суспильному сообщил адвокат Труханова Александр Лысак, передает 24 Канал.
Какую сумму залога внесли за Труханова?
Чиновник должен был заплатить 42 миллиона гривен: 30 миллионов он внес ранее, но после увеличения залога должен был доплатить еще 12 миллионов.
По словам адвоката, средства начали собирать сразу после объявления решения, а окончательную сумму внесли 17 ноября.
К процессу присоединились более 25 человек, которые и обеспечили полное покрытие залога.
Что этому предшествовало?
31 октября в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по делу экс-мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к гибели 9 человек во время сильного ливня.
Подозрения также выдвинули нескольким его заместителям и другим должностным лицам городского совета, которые, по версии следствия, не обеспечили надлежащее функционирование системы водоотведения, что и стало причиной трагедии.
После решения суда о круглосуточном домашнем аресте Геннадий Труханов подал апелляционную жалобу.
Суд решил изменить размер залога для Труханова. Он вырос с 30 до 42 миллионов гривен. В то же время суд не поддержал требование стороны обвинения о взятии его под стражу.