За экс-мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог

За бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог. Ему избрали меру пресечения по делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей.

Об этом Суспильному сообщил адвокат Труханова Александр Лысак, передает 24 Канал.

Смотрите также Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права

Какую сумму залога внесли за Труханова?

Чиновник должен был заплатить 42 миллиона гривен: 30 миллионов он внес ранее, но после увеличения залога должен был доплатить еще 12 миллионов.

По словам адвоката, средства начали собирать сразу после объявления решения, а окончательную сумму внесли 17 ноября.

К процессу присоединились более 25 человек, которые и обеспечили полное покрытие залога.

Что этому предшествовало?