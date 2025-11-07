О таком информирует 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Актуально Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права
Сколько теперь должен заплатить Труханов?
Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Так, размер залога для Труханова повысили с 30 до 42 миллионов гривен, В то же время суд не поддержал требование стороны обвинения о взятии его под стражу.
Заметьте! Его обвиняют в причастности к преступной организации и незаконного завладения земельными участками территориальной общины города.
Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 год участники преступной организации разработали схему незаконного отчуждения земель общины Одессы.
Как сообщили в САП, участки передавались в аренду без проведения открытых конкурсов определенным застройщикам, которые взамен передавали деньги или недвижимость посредникам.
Через подконтрольных лиц в городском совете злоумышленники обеспечивали принятие необходимых решений по аренде. По заключению экспертизы, убытки, нанесенные территориальной общине Одессы, составляют 689 миллионов гривен.
Кроме того, следователи выявили факты легализации средств, полученных от других преступлений, совершенных участниками организации.
Что этому предшествовало?
31 октября в Печерском районном суде Киева состоялось заседание по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему инкриминируют служебную халатность, которая, по версии следствия, привела к гибели 9 человек во время сильного ливня.
Подозрения также выдвинули нескольким его заместителям и другим должностным лицам городского совета, которые, по версии следствия, не обеспечили надлежащее функционирование системы водоотведения, что и стало причиной трагедии.
После решения Печерского районного суда Киева о круглосуточном домашнем аресте Геннадий Труханов подал апелляционную жалобу. Кроме того, сам экс-мэр во время судебного заседания посчитал нужным напомнить, что в свое время получал звание "Человек года".